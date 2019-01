RBK-LAGET: Styreleder Ivar Koteng flankert av advokat Kristian Nordheim (t.v.) og organisasjonssjef Trond Alstad i RBK. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

En fert av «Brakka-syken»: Selvmål av RBK

TRONDHEIM (VG) Det tegnes et stadig tydeligere bilde av et himmelropende paradoks i rettssal 310 i Trondheim tingrett.

Hvor godt arbeid som er utført er et sentralt stikkord i rettssaken mellom Rosenborg Ballklub og trenerduoen styret sendte på dør.

Etter en svært emosjonell dag i rettssalen – der blant andre Kåre Ingebrigtsen, Erik Hoftun og Ivar Koteng har forklart seg om striden – er et grunnleggende spørsmål umulig å komme unna:

Hvilken av partene er det som i størst grad ikke har levd opp til den standard man bør kunne forvente?

Er det trenerne, som ble tvunget ut 19. juli 2018, fordi de ifølge styret ikke leverte godt nok hva gjelder utvikling og attraktiv angrepsfotball?

Eller er de fremste feilene vi har fått demonstrert faktisk begått av RBK-styret selv?

To dager inn i forhandlingene er det fremkommet tydelige preg av «Brakka-syken» i hvordan en kontroversiell sak er håndtert av klubben.

Vi vet at Rosenborg har operert med en klausul i Erik Hoftuns kontrakt det nå er erkjent at ikke holdt vann.

Og etter to dager i retten, er det ikke veldig vanskelig å forstå hva Hoftuns prosessfullmektig mente da han i det forberedende sluttinnlegget beskyldte klubben for å «ha satt seg utover helt basale saksbehandlingskrav».

Her er det mye som fremstår merkelig fra ledelsen av klubben, som altså retter grove anklager mot motparten:

Å ta levebrødet fra trenere er et alvorlig inngrep overfor dem, og da må det stilles krav til en skikkelig og ryddig atferd fra arbeidsgiver. Etter å ha hørt styreleder Ivar Koteng forklare seg, er det all grunn til å spørre om i hvilken så har skjedd.

Påstand står mot påstand om dialogen før sparkingen, og for utenforstående er det umulig å vite om Kåre Ingebrigtsen har rett i at det som lyn fra klar himmel, eller om Kotengs beskrivelse av «gult kort» og tydelig tale er dekkende. Men det fremstår merkelig amatørmessig at det ikke større grad er gjennomført en formalisert, skikkelig prosess rundt trenerskiftet.

Skriftlighet ser ut til å ha vært mangelvare rundt avgjørelsen om at Erik Hoftun måtte slå følge med Ingebrigtsen ut døren, og klubblegenden fikk attpåtil beskjeden om at det var over i påhør av en kollega. Det er en menneskebehandling som går på verdigheten løs.

Retten har fått se hvordan styreleder Koteng fant det unaturlig å kommunisere med en advokat Ingebrigtsen hadde søkt råd hos, fordi det er ikke er slik man gjør det i Rosenborg. Skal det være slik at dialogen i klubben kun skal skje slik han dikterer den?

Hva gjelder spørsmålet om kvaliteten på det som ble levert på banen, er det betydelig usikkerhet rundt hva som er en dokumentert analyse, og hva som fremstår som synsing fra et begrenset antall personer i styret. En håndfull personer i styret har fotballbakgrunn.

Disse personene har ikke akkurat vært gjengangere på RBK-treninger, og inntil videre fremstår det uavklart hvor faglig fundert avgjørelsen var. For eksempel er det investert i et dyrt analysesystem, men det har ikke fremkommet i hvilken grad påstander om at spillerne var for dårlig trent er etterprøvd og kontrollert.

Betyr så dette at Kåre Ingebrigtsen kommer til å vinne frem overfor arbeidsgiveren som ikke vil ha ham lenger?

Det er ikke skrevet i stein.

Han har åpenbart ikke brukt mye energi på å sette seg inn i kontrakten han signerte, og her er det et åpent spørsmål om hva et springende punkt i saken ender med:

Var Kåre Ingebrigtsen å anse som «virksomhetens øverste leder», slik at sluttavtaleklausulen klubben påberoper seg er gyldig?

Eller ikke?

Her er frontene sylskarpe, og retten står overfor en viktig prinsipiell avveining om a-lagstrenerens posisjon i hierarkiet.

Trolig bør Rosenborg krysse alt de har av fingre for at dommertrioen er enig med dem på dette punktet.

Om så ikke skulle skje, er det nemlig en overhengende fare for at utfallet kan bli skikkelig stygt for klubben.

RBK har valgt å gå til retten med å hevde at det er grunnlag for avskjed, men dokumentasjon på at det foreligger et «grovt pliktbrudd» er det vanskelig å se så langt.

I Ivar Kotengs vitnemål kom det frem at Kåre Ingebrigtsen ikke nødvendigvis hadde gjort så mye galt, men snarere hadde gjort for lite riktig.

Men hvorfor går RBK da til retten med en påstand om at det foreligger vesentlig mislighold av arbeidsavtalen?

Det er det vrient å forstå.

Trolig vil klubben få mer enn nok med å dokumentere vilkåret for oppsigelse – at det eventuelt forelå «saklig grunn» til å avvikle arbeidsforholdene.

Her i tredje etasje får vi høre mye om hvordan to tidligere trenere har gjort jobben sin. Men det er åpenbart mye annet å ta tak i rundt driften av norsk fotballs lokomotiv.

PS: På tampen av andre rettsdag, tok dommerne initiativ til å be partene vurdere om saken bør ende i forlik. Det kan i tilfelle bli dyrt for Rosenborg, og vil dessverre medføre at vi ikke får den nødvendige avklaringen om fotballtreneres rettsvern.