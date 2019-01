Ada Hegerberg sier nei til Norge. Isabell Herlovsen er i konflikt med Vålerenga, og nektes å dra på landslagssamling. Foto: Jostein Magnussen

Krangler seg til VM-krise

FOTBALL 2019-01-09T17:02:48Z

Det siste Norges kvinnelandslag i fotball trengte akkurat nå, var enda en konflikt som omhandler en angrepsspiller.

Publisert: 09.01.19 18:02

Det er under 150 dager igjen til Martin Sjögren forhåpentligvis skal sende et slagkraftig lag på banen i Frankrike.

Men hvilke spisser – i hvilken forfatning – ender han opp med å ha til rådighet i VM?

Tilstanden på nyåret er dessverre egnet til å vekke bekymring dypt inn i korridorene på Ullevaal stadion.

Det er omtalt vidt og bredt at spilleren som vant Ballon d’Or ikke vil spille for Norge, med bakgrunn i uenigheter med trener og forbund.

Så sent som forrige helg ble Ada Hegerberg kåret til årets spiller av forbundet hun er uenig med, og inntredenen til Lise Klaveness som elitedirektør vil forhåpentligvis føre til et vennligere samtaleklima.

Men akkurat nå er det pent lite som peker i retning av at Klaveness klarer å trylle frem en løsning i tide til at gullballvinneren representerer landet i VM til sommeren.

For et lite land som Norge er det temmelig spesielt at det nå råder betydelig usikkerhet også rundt en annen sentral angrepsspiller. Vi har tross alt ikke en stor flora å plukke fra, og Isabell Herlovsen har åpenbart vært ekstra viktig for å lykkes uten Hegerberg i rekkene.

Bakteppet er som kjent at Herlovsen forlot LSK til fordel for kinesiske Jiangsu i februar 2017. Som en følge av praktiske forhold tok hun da en pause fra landslaget.

Men 30-åringen meldte seg til tjeneste for Norge igjen på høsten samme år, da Kina-eventyret var over, og skulle vise seg å bli særdeles viktig for Sjögren.

Det var veteranen som satte inn den avgjørende scoringen 4. september i fjor, da VM-plassen ble sikret med 2-1-seieren over europamester Nederland.

Med slagordet «Sterkere sammen» gikk smilene nesten helt rundt hos Herlovsen og de norske landslagsvenninnene etter bragden.

Drøyt fire måneder senere er det ren fortvilelse som preger spissens tilværelse. Herlovsen er nå bundet til en treårskontrakt med Vålerenga. Men relasjonen til trener Monica Knudsen har vært så dårlig at Herlovsen trygler om å komme seg bort, men klubben vil ikke la henne gå fra forpliktelsene.

Nå er vi der at hun driver egentrening med pappa Kai Erik mens hun er sykmeldt, og 30-åringen får ikke anledning av arbeidsgiveren til å være med på landslagssamling på La Manga.

Selve striden er det vanskelig å ta stilling til utenfra, men konsekvensene er åpenbart svært uheldige for alle parter:

* Vålerenga nyter ikke godt av spissen de har i stallen.

* Spilleren er så fortvilet at hun vurderer å legge opp.

* Landslaget står i fare for å miste enda spiss inn mot VM, eller i alle fall oppleve at spilleren ikke er i formen hun kunne vært i.

Det er kritisk.

Forhåpentligvis vil situasjonen løse seg uten at det kommer til noe slikt, og da ser vel et klubbskifte ut til å være eneste mulige alternativ. Men her spiller også trolig økonomi inn. For Vålerengas del er det relevant at det ytes kompensasjon til klubber som avgir spillere til VM. Det dreier seg om et snitt på 130.000 kroner per spiller fra FIFA, og i tillegg går sponsor OBOS inn med 75.000 kroner til klubben hver enkelt spiller representerer.

Det er uvisst hvordan dette eventuelt spiller inn i Herlovsen-saken, men beløpene er såpass høye at det nok er vanskelig å se bort fra når det kommer tilbud fra andre.

Summa summarum: Norge har for øyeblikket store problemer på spissplass. Dersom landslaget skal ha håp om å lykkes i VM, haster det med flokeoppløsning.

Aller helst både her og der ...