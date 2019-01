AVGJORDE: Harry Kane jubler etter å ha satt inn seiersmålet mot Chelsea i ligacupens semifinale i midten. Foto: Frank Augstein / TT NYHETSBYRÅN

Solskjær om Kane: – En som ikke brenner en sjanse

FOTBALL 2019-01-13T07:03:51Z

Harry Kane er fortsatt ikke mer enn 25 år, men er allerede på vei mot legendestatus i Tottenham. Nå har han bare tre spillere foran seg på tidenes toppscorerliste i klubben.

Det er Jimmy Greaves med 266 mål i løpet av 1960-tallet på White Hart Lane, Bobby Smith med 208 mellom 1955 og 1964 og Martin Chivers med 174 mellom 1968 og 1976. Kane har nå 160 siden debuten i 2011.

– Harry Kane er en fantastisk målscorer - en av de beste i verden, fastslo Ole Gunnar Solskjær på fredagens United-pressekonferanse.

– Han er en som ikke brenner en sjanse. Derfor må vi sørge for at han ikke kommer til sjanser mot oss, fortsatte Manchester United -sjefen foran søndagens oppgjør på Wembley.

Tottenham tapte 1–3 for Wolverhampton i sin siste ligamatch, men vant 1–0 over Chelsea i ligacupsemifinalen i midtuken - da Kane satte inn seiersmålet på straffen som ble så omdiskutert.

– De har hatt perioder denne sesongen der de ikke har vært gode, men for øyeblikket spiller de veldig bra, sier Kane om United til Sky Sports.

– Det blir selvfølgelig en tøff kamp, for United er stinne av selvtillit.

Kane håper at Tottenham endelig kan snu trenden etter at det har gått 11 år uten noe nytt sølvtøy å pusse. Spurs vant ligacupen i 2008.

– Målet for en profesjonell fotballspiller er selvfølgelig å vinne trofeer. Det ville ikke være noen bedre følelse enn å vinne noe med disse gutta. Vi har jobbet så hardt i tre-fire år for å gjøre Tottenham til et lag å regne med år etter år.

Kane mener det ser bra ut med tanke på at de er i ligacupens semifinale, i FA-cupen, i Champions League - og heller ikke har altfor langt opp i ligaen. Tottenham er i øyeblikket treer og har seks poeng opp til ledende Liverpool.

– Men det er nettopp på dette tidspunktet av sesongen vi har sviktet tidligere, så nå må vi jobbe hardt for å klare det denne gang, sier Kane til Sky Sports.

Han avfeier kritikken som har kommet mot manager Mauricio Pochettino og klubben om at de har vært passive på overgangsmarkedet.

– Manageren var fornøyd med den troppen han hadde. Det gir deg stor selvtillit som spiller, sier Kane.

Tottenham har vunnet seks av syv siste Premier League-kamper, og de henger med i alle fire turneringer. At det i blant røyner på for noen av spillerne er forståelig med tanke på at troppen ikke er den bredeste. Vi mener vi så noen tretthetstegn i tirsdagens ligacupsemifinale hjemme mot Chelsea (1–0-seier).

Manchester United har ladet batteriene i Dubai i noen dager. Og det i etterkant av fem strake seirer under Ole Gunnar Solskjærs ledelse. Spenningen her ligger i om den gode trenden fortsetter mot et topplag av Tottenhams størrelse.

Den store og brede Wembley-gressmatta tror vi kan gagne uthvilte United-spillere.

