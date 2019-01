FORLATER PALACE: Alexander Sørloth drar til Belgia. Foto: NTB scanpix

Sørloth klar for Gent

Crystal Palace er enige med belgiske Gent om en utlånsavtale for Alexander Sørloth. 23-åringen signerer kontrakten tirsdag kveld.

Det får VG opplyst fra informert hold.

VG skrev 31. desember at Sørloth var på vei til den belgiske klubben. Nå har 23-åringen fått tillatelse av Crystal Palace til å skrive under på en utlånsavtale som strekker seg ut inneværende sesong.

Drar fra London tirsdag

Den belgiske toppklubben, hvor også Sigurd Rosted spiller, befinner seg for tiden på treningsleir i spanske Benidorm. VG kjenner til at Sørloth vil ankomme Spania fra London tirsdag ettermiddag.

Der vil spissen møte agent Morten Wivestad, for deretter å skrive under på kontrakten med belgierne.

En av hovedgrunnene til at Sørloth velger å gå til nettopp Gent, er Jess Thorup. Dansken var trønderens trener under det suksessfulle oppholdet i FC Midtjylland i 2017/2018-sesongen som bidro til at Sørloth ble hentet til Premier League for over 130 millioner kroner etter å ha scoret 15 mål på 26 kamper.

Ikke ferdig i Palace

VG får opplyst at Gent ikke har fått en opsjon på kjøp når utlånsavtalen utløper.

Til sommeren er planen at Sørloth skal tilbake til Crystal Palace, hvor han da vil ha tre år igjen av kontrakten med «The Eagles».

Etter det VG kjenner til, er nordmannen høyt ansett internt i klubben. Med regelmessig spilletid utover våren, er håpet at Sørloth skal få utløp for sitt store potensial – først i Belgia, deretter i England.