Bursdagshistorien som oppsummerer Wenger: – Vi ba ham ta fri, han ville se en Bundesliga-match

The Times-profilen Henry Winter mener Arsène Wenger fortjener en statue utenfor Emirates stadion. Samtidig mener han at franskmannen burde ha gitt seg for lengst. Han har fulgt Wenger siden han kom til Arsenal for 22 år siden.

– Wenger er en av de som har vært med på å definere Arsenal som klubb. Selvfølgelig må han få en statue utenfor stadion, sier Winter til VG.

Den kjente fotballeksperten hyllet den avgående manageren i en rekker meldinger på Twitter fredag og fastslo «et tiår var Wengers fotball strålende, nyskapende og angripende».

Når VG spør om hva som har vært Wengers viktigste bidrag til engelsk fotball, svarer Henry Winter:

– Helt klart «Invincibles». De er legender. De spilte 49 ligakamper uten tap. Det var Peres, det var Henry, det var et lag som hadde alt, sier Winter om laget som Wenger førte til gull i sesongen 2003–2004.

– Det var et lag som var sterkt fysisk og mentalt. Det var et lag som hadde alt som Arsenal ikke har nå.

– Skulle Wenger ha trukket seg før?

– Han skulle ha gjort det for seks år siden. Han har blitt forbigått av andre. Når du som manager blir omtalt i hyggelig ordelag av dine rivaler, da er du ikke lenger en trussel.

– Hvordan reagerer supporterne på dette?

– Fansen er veldig fornøyd. Det har blitt tomme seter på Emirates. Det viser at det var på tide å gi seg.

I ti punkter forteller Winter om Wenger på Twitter. Han har godt grunnlag for å uttale seg, for han var blant de få journalistene som var invitert den dagen Arsenal skulle presentere sin nye manager, i 1996.

Han omtaler også Wengers store engasjement for andre - for Tsjernobyl-ofrene, for autister, for de som ble ofre for brannen i Grenfell Tower i London.

– På den ene siden er besatt av fotball. På den annen side ser han det store bildet, og skjønner at fotball bare er et spill. Wenger har perspektiv på mye. Han kan du snakke politikk med, sier Henry Winter til VG.

På Twitter uttrykker han hvor besatt Wenger er av fotball:

– På 60-årsdagen ba vi ham ta en frikveld fra fotballen - for eksempel for å se show i West End. Han ville se en Bundesliga-match, men lovte å ha stearinlys på TV-apparatet for å markere fødselsdagen.

Her er hvordan noen kjente engelske managere reagerer på Wengers avgang:

Alex Ferguson: – Jeg har stor respekt for ham og for jobben han har gjort. Det er det store testamentet til hans talent, profesjonalitet og besluttsomhet som har gjort at han har holdt på i 22 år. Spesielt i vår tid, der en manager ofte varer bare én eller to sesonger, er det en prestasjon å holde på så lenge.

Pep Guardiola: – Han er en stor personlighet. Premier League er det Premier League er takket være det han har gjort. Slike mennesker er nødvendige i fotballen. Det har vært en glede å konkurrere mot ham. Jeg ønsker ham alt det beste i fremtiden. Forhåpentligvis vil han være involvert i fotballen på en eller annen måte.

José Mourinho: – Wenger og Arsenal var i mange år de største rivalene i Sir Alex’ epoke, og vi vil vise Wenger den respekt han fortjener.

Antonio Conte: – Wenger må hylles for sin karriere. Han og Ferguson er de to siste som har vært så lenge i samme klubb. 22 år er lenge. Det er en fantastisk historie. Han vant med mye med klubbe, og derfor fortjener han hyllest. Wenger prøvde å spille god, kreativ og offensiv fotball.

Davis Moyes: – Han har vært en stor konkurrent, en fantastisk leder som har æret Premier League i mange år. Han er en mann som lever i fotball. Å klare 22 år som manager i samme klubb er en utrolig prestasjon.

