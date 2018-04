Slik skal Solbakken gjøre FCK til et gullag igjen

Publisert: 27.04.18 06:45

FOTBALL 2018-04-27T04:45:46Z

Ståle Solbakkens FC København har levert en sesong under pari. Men nordmannen har planen klar for hvordan laget skal løfte seg igjen.

For første gang i dette årtusenet kan FC København havne utenfor topp tre i Superligaen , og for første gang siden 2000/01-sesongen risikerer laget å spille en sesong uten å ha sjanse til å kvalifisere seg for europacupspill.

Det skjer etter to strake seriegull, men trener Ståle Solbakken er imidlertid sikker på at eget mannskap kommer til å reise seg neste sesong. Og han har planen klar.

Fakta FC Københavns siste fem sesonger 2013/14: 2. plass 2014/15: 2. plass 2015/16: 1. plass 2016/17: 1. plass 2017/18: 4. plass* * Ikke ferdigspilt

– Først og fremst skal vi utvikle vårt eget lag, slik som Brøndby og Midtjylland har gjort på imponerende vis. Så får vi se om vi skal hente én eller to spillere, men det er ikke hovedfokuset vårt, sier han til danske BT .

– Det handler mest om mentaliteten og at de spillerne vi har tar et større ansvar. Det er spillere i troppen som naturligvis kommer til å stige i hierarkiet når de har vært her litt lengre, fortsetter han, og peker på Viktor Fischer, Zeca og Erik Johansson.

Han er klokkeklar på at FCK kommer til å utfordre Brøndby og Midtjylland (begge var 16 poeng foran denne sesongen) neste sesong selv uten all verdens med spillerkjøp, men sier også at spillere som forlater klubben, må erstattes.

– Da må vi erstatte med topp kvalitet, men enn så lenge er det usikkert hvem som går, er budskapet hans overfor BT .

Allerede er det klart at keeper Robin Olsen forlater klubben, men der har laget fått inn Jesse Joronen. Solbakken erkjenner at Peter Ankersen gjerne vil forlate klubben, men at han ikke går for en billig penge. Så er det også et spørsmål om spiss Federico Santander blir å finne på Parken neste sesong, men det er ennå ikke avklart.

FCKs håp om europacupspill er imidlertid ikke helt over. I øyeblikket spilles det såkalt mestergruppe i Danmark, der plass nummer tre får sjansen på europacupspill. København må ta igjen seks poeng fra Superligaen på Nordsjælland, men er i rute til akkurat det. Etter fem spilte kamper (3–0–2) er forspranget knappet inn til ett poeng bak Nordsjælland (1–1–3).

Fredag kan Solbakkens menn ta tre poeng fra Horsens og legge press på Nordsjælland, og det tror vi også de gjør. Horsens er desidert siste i mestergruppen (6. plass), og har fire tap og ett uavgjort så langt i sluttspillet.

