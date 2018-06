I TÅRER: Mohamed Salah ble byttet ut av Champions League-finalen i gråt etter duellen med Sergio Ramos. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Salah stusser over Ramos-utspill: – Det er morsomt

Publisert: 09.06.18 10:03 Oppdatert: 09.06.18 10:42

Liverpools Mohamed Salah (25) flirer av Real Madrids Sergio Ramos’ (32) kommentarer om den etter hvert så famøse duellen fra Champions League-finalen.

25-åringen måtte ut i første omgangen av finalen Real Madrid til slutt vant 3–1 for to uker siden.

Årsaken var en skulderskade han fikk etter en duell med Ramos. Seierslagets kaptein forklarte situasjonen slik et par dager tilbake:

– Jeg leser spillet godt, han tar tak i armen min først, og jeg faller til den andre siden. Skaden hans skjedde på den andre armen, og folk sier at jeg tok et judogrep på ham. Deretter sier keeperen at jeg ga ham hjernerystelse. Nå mangler det bare at Roberto Firmino sier at han ble forkjølet fordi en dråpe av svetten min landet på ham.

Mener Ramos ikke snakker sant

Konfrontert med uttalelsen til Ramos i et intervju med spanske Marca ler Salah av utspillet.

– Det er morsomt ..., sier Salah ifølge avisen.

– Jeg har snakket med Salah på meldinger, han hadde det ganske bra. Han kunne spilt videre hvis han fikk en injeksjon før andre omgang, jeg har gjort det noen ganger, mente Ramos.

Salah begynner å le når Marca leser opp Ramos’ sitat, ifølge artikkelen.

– Min kommentar er at det alltid er ok når den som har fått deg til å gråte først, deretter får deg til å le. Kanskje han også kan fortelle meg om jeg kommer til å bli klar til VM?, svarer Salah.

Lynvingen påstår at Ramos ikke snakker sant når spanjolen hevdet at Salah hadde det ganske bra.

– Han sendte meg en melding, men jeg sa aldri at jeg var «okei».

Irritert Firmino

Kantspilleren, som har hatt en eventyrlig sesong i Liverpool, kaller øyeblikket i Kiev hans verste i karrieren. Nå håper han å rekke Egypts åpningskamp mot Uruguay i VM.

Heller ikke lagkamerat Roberto Firmino var imponert over Ramos’ nylige sitater.

– Jeg tenker Ramos har det synet fordi han vant, men jeg mener han er en idiot grunnet hva han sa, men det er ok, sa Firmino ifølge Sky Sports.