GO WEST?: Før alle Napolis hjemmekamper spilles Pet Shop Boys’ låt Go West når spillerne entrer matta. Maurizio Sarri er nå ferdig i Napoli og kanskje går turen vestover mot England, London og Chelsea. Foto: ALESSANDRO GAROFALO / X02242

Ekspert om Chelseas trolige nye trener: – En veldig uortodoks type

Publisert: 25.06.18 07:42

FOTBALL 2018-06-25T05:42:18Z

Maurizio Sarri (59) ser ut til å være mannen som overtar for landsmann Antonio Conte (48) i Chelsea. Sarris vei til den engelske toppklubben har vært en alternativ rute.

– Sarri er en veldig uortodoks type. Han er alltid ærlig i stilen. Av og til havner han i trøbbel fordi han er for direkte. I Italia har han sluppet unna med mye fordi han kjenner kulturen. Jeg er spent på hvordan det slår ut i utlandet. Det er en kalkulert risiko, sier Viasat-ekspert Rolf Otto Eriksen.

Engelske og italienske aviser virker samstemte i to ting:

1: At Conte er ferdig i Chelsea tross cuptriumfen.

2: At Sarri går fra lyseblått i Napoli til mørkeblått i London.

Ifølge Daily Mail og Corriere dello Sport skal Chelsea og Napoli være enig om en avtale med Sarri. Carlo Ancelotti har allerede tatt over «Partenopei» (Napoli).

Først i Serie A som 55-åring

I byen sør i Italia fikk Sarri kallenavnet «Sarri Potter» grunnet hans strålende angrepsfotball.

– Han er en jordnær, røff italiener. Han har også utdannelse som bankmann og er en reflektert fyr. Fotballen hans fremover er en attraksjon, men man må også huske på at det første han driller er den bakre firer, sier Eriksen.

Som spiller ble Sarri aldri proff. Først som 55-åring trente Sarri et lag i den øverste divisjonen i Italia, da han rykket opp og overlevde med Empoli.

Før Rafael Benitez lyktes sånn passe med Napoli, som førte til at Sarri fikk ta over klubben i hans hjerte.

Bankmann med røyk

Sarri jobbet lenge i verdens eldste bank, Monte dei Paschi, samtidig som han trente mindre lag i Toscana. Etter at han ble fotballtrener på høyt nivå, byttet han også ut dressen med treningsdress for godt.

Røykingen har han derimot ikke sluttet med. Ikke bli sjokkert om Sarri sutter på et filter på indre bane under kampen.

– Av og til kan man lure på at han vil bli utvist for å ta seg en røyk. Det er alltid det første han gjør når han setter seg på tribunen, sier Eriksen og ler.

Hylles av Guardiola

Viasat-eksperten mener at Manchester City og Pep Guardiolas spillestil er den i England som minner mest om Sarris Napoli-fotball.

Etter de møtes i høstens gruppespill i Champions League sa Guardiola at Napoli kanskje er det beste laget han har møtt som trener. På tross av at det ikke ble noen titler på Sarri og Napoli.

– Sarri er en av de beste trenerne i verden. Vi dømmes ut fra hva vi vinner, men vi må innrømme at fotballen Napoli spilte denne sesongen er som et smørbrød i solen (uttrykk for å ære noe, red.anm.). Å se på Napoli var spektakulært. Hvis han kommer til Premier League vil det være en ære å konkurrere mot han, sa Guardiola til franske RMC, gjengitt av Express.

– Sarri er verdensklasse, og han kommer til å bevise det. Alle han har trent har utviklet seg med kvalitet, sa Dries Mertens, Napoli-spiss, til Sky Sport Italia.