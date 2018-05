Kun Rosenborg slår Vikings billettsalg til 16. mai: – Vanvittig moro

Publisert: 16.05.18 06:42

FOTBALL 2018-05-16T04:42:34Z

OBOS-ligaen til tross: Det er duket for en skikkelig 16. mai-fest i Stavanger når Sandnes Ulf kommer på besøk til rogalandsderby.

– Det er utrolig kjekt og vanvittig moro, det er derfor vi driver med denne idretten og denne klubben, sier Vikings markedssjef Kjartan Salvesen, for øvrig vinner av Idol 2004, på telefon fra Stavanger .

Han har nettopp fått bekreftet at billettsalget har passert 14.000, og med litt over et døgn igjen av salget sikter de nå mot utsolgt og 15.800 solgte billetter.

– Dette viser at Viking hører til i toppen av norsk fotball rent publikumsmessig, erklærer Salvesen og sender et varsku om at Viking er på vei tilbake.

Billettsalget betyr samtidig at det kun er ett lag i Norge som overgår siddisene: Rosenborg, som bekrefter til VG at de har solgt ut sine billetter, med unntak av noen i borteseksjonen og på VIP-tribunen.

Også Vålerenga har, med sine 18.000 plasser på Intility Arena, kapasitet til å overgå Viking. De har så langt ikke lykkes i å selge mer enn rundt åtte tusen billetter, får VG opplyst av VIFs markedssjef Morten Nydal.

– Vi regner med å komme over ti tusen solgte billetter, som sånn sett er et stort oppsving fra de 7200 som kjøpte billett på 16. mai i fjor. Men samtidig vet vi at vi har bygget en stadion med langt større kapasitet, forklarer han.

Brann pusser opp sin langside på Stadion og har dermed noe redusert kapasitet, men solgte ut sine 12.000 billetter til 16. mai på to timer.

Dermed ligger det an til at fotballens nest største fotballfest på 16. mai blir spilt på det nest øverste nivået, når to av de virkelige topplagene i OBOS-ligaen braker sammen.

