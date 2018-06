FIFA-PRESIDENT: Gianni Infantino under et møte i Moskva mandag. Foto: Dmitri Lovetsky / TT NYHETSBYRÅN

VM 2026: USA vurderes klart best - men Marokko kan likevel vinne

Publisert: 13.06.18 02:14

FOTBALL 2018-06-13T00:14:14Z

MOSKVA (VG) FIFA tviler på Marokko som VM-arrangør på flere vesentlige punkter. Likevel er det ikke gitt at det USA-ledede Nord-Amerika-alternativet sammen med Mexico og Canada blir valgt til 2026-VM i onsdagens avstemning på kongressen i Moskva.

FIFAs eksekutiv-komité gjorde i hvert fall ikke det i 2010 da USA hadde bedre «karakterer» enn Qatar - men likevel ikke ble valgt VM 2022.

Denne gang er det imidlertid en helt ny valgordning ved at de drøyt 200 medlemsnasjonene i FIFA som avgjør - ikke eksekutiv-komiteen.

– Den gang var det Frankrike som senket USAs søknad, skriver den amerikanske fotballeksperten Grand Wahl i Sports Illustrated.

– Michel Platini skiftet side fra USA til Qatar, på vegne av president Nicholas Sarkozy, og overbeviste andre om å stemme det samme.

Også denne gang vil Frankrike støtte USAs rival om VM-arrangementet. Det franske fotballforbundets president Noël Le Graët har sagt at de vil støtte Marokko. Det kan skyldes både de historiske båndene og det faktum at et VM til Marokko trolig vil bety god business for franske banker og entreprenører.

– Det betyr at USAs gamle allierte potensielt kan senke USAs VM-håp nok en gang, skriver Wahl.

Den nordamerikanske VM-søknaden er egentlig en ny søknad fra USA. Hele 60 kamper skal etter planen gå i USA, bare 10 hver i Mexico og Canada.

Faglig virker det temmelig klart hvilken søknad som er best. En arbeidsgruppe fra FIFA har vurdert en rekke punkter og kommet til at nordamerikanerne får 402 av 500 mulige poeng - mens Marokko må nøye seg med 275.

Det er først og fremst tre områder som det, ifølge FIFA-rapporten, er tvil om Marokko:

* Stadioner.

* Overnatting.

* Transport.

FIFAs arbeidsgruppe har vurdert alle disse tre områdene til karakteristikken «høy risiko», mens Nord-Amerika ikke har fått «strykkarakter» på noen punkter.

Det er tre mulige karakterer: «lav risiko», «middels risiko» og «høy risiko».

Etter at FIFA fikk kritikk for å tildele Russland og Qatar VM i fotball for 2018 og 2022, er for første gang menneskerettigheter med i vurderingen. Der mener FIFA det er 1–1 mellom Marokko og Nord-Amerika. Begge får karakteren «middels».

Presidenten i det afrikanske fotballforbundet CAF, Ahmad Ahmad, ber om at kontinentet står samlet bak Marokkos søknad.

– Jeg synes det er en plikt til å stå sammen med vår familie, sier han ifølge nyhetsbyrået AP.

Afrikas fotballforbund består av i alt 50 nasjoner. Flere av dem har åpent gått ut og støttet de nordamerikanske søkerne. Det gjelder både Liberia, Namibia og Zimbabwe.

Norges Fotballforbund har signalisert at de vil gå ut med hvilken alternativ de har stemt for og hvorfor, etter avstemningen onsdag.

Støttekomiteen for Vest-Sahara har på sin hjemmeside gått ut og bedt om at Norge ikke må stemme på Marokko. De mener at Marokko presenterer okkupert territorium som eget i sin VM-søknad.

Dersom det skulle vise seg at den 68. FIFA-kongressen mener at ingen av kandidatene er verdige som arrangører, vil det internasjonale fotballforbundet sette i gang en ny prosess der samtlige nasjoner (unntatt de som har vært med i denne søknadsprosessen) som vil det, kan melde seg på.