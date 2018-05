LIDENSKAPELIGE: Liverpool-fansen er kjent som noen av de mer lidenskapelige - men det koster også dyrt. Foto: CARL RECINE / X03807

Kritiserer Kiev-hotellenes praksis: - Det er utpressing

Publisert: 12.05.18 13:52

Etter at Liverpool ble klare for Champions League-finale i Kiev, har flere hoteller i den ukrainske brukt skitne triks for å tjene raske penger på desperate supportere. Det synes Liverpools norske supporterleder lite om.

– De skriver jo noe alle vet er løgn og setter folk i en vanskelig klemme, sier Tore Hansen, daglig leder i Liverpools norske supporterklubb.

Det har vært mye fokus på hotellprisene i den ukrainske finalebyen, som steg til vers etter Liverpool kvalifiserte seg til finalen i Champions League .

Men noen hoteller benytter seg også av litt mer skitne triks. Flere supportere deler nå skjermbilder på sosiale medier av at deres gamle - og billigere -reservasjoner har blitt kansellert, gjerne med intet eller sviktende grunnlag, og at det samme rommet er gjort tilgjengelig like etter - for opp mot 30 000 kroner natta.

Noen av grunnene som er nevnt, er at «hotellet er solgt», «elektrisitet- og vann-arbeid denne helgen» og rett og slett at «hotellet er stengt denne helgen».

«Serverfeil»

Hansen vet ikke om noen tilfeller av det samme i Norge, men forteller om bekjente som har fått prisen skrudd opp med flere hundre prosent som følge av at en «serverfeil» viste feil pris ved bestilling.

– Det er jo en form for utpressing. Folk tør ikke annet enn å betale den nye prisen i frykt for å miste rommet, forklarer Hansen.

I skrivende stund er alle hotellrom bestilt til finalehelgen, og om noe kommer for salg, ligger de gjerne ute for nærmere 30 000 kroner. Sammen med dyre flybilletter og dyr kampbillett, er det ikke «hvermannsen» som har råd til å se Real Madrid mot Liverpool live.

– Straks man kommer til en finale, er det mer fokus på hvordan man kan få det med seg, uten å reflektere så mye før støvet legger seg litt. Noen betaler det det koster, men veldig mange trekker seg bare, forklarer Hansen - som var tidlig ute og sikret seg både fly, hotell og billett før prisene gikk til himmels.