En statue av Zlatan skal settes opp i Sverige - men blir det i Stockholm eller Malmö? Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Hevder Zlatan-statuen skal reises i Malmö

Publisert: 12.05.18 09:48

Svenskene har brukt lang tid på å debattere hvor de skal reise statuen av Zlatan Ibrahimovic. Nå ser det ut til at det blir i Malmö - og ikke i Stockholm, som opprinnelig planlagt.

Da Zlatan vant sin ellevte gullball i november 2016, bestemte det svenske fotballforbundet at en bronsestatue skulle reises utenfor nasjonalarenaen Friends Arena i Stockholm .

Siden har det bare ballet på seg.

For prosjektet er forsinket, statuen står foreløpig uferdig på et lager og nå oppgir det svenske nettstedet Fotboll Sthlm at den halvt tonn tunge statuen kanskje ikke blir satt opp i Stockholm i det hele tatt.

Ifølge nettstedets opplysninger forhandles det nå om å flytte statuen fra utenfor nasjonalarenaen og til Zlatans hjemby Malmö. Der skal det angivelig stå mellom å plassere den i Zlatans bydel Rosengård eller utenfor stadionet til Malmö FF.

Hovedpersonen selv gjestet talkshowet «The Late Late Show with James Corden» denne uken og også der ble statuen tema. På spørsmål om hvor den skal reises, kunne han ikke gi et klart svar.

– Jeg vet ikke, det er ikke bestemt enda, forteller han og forteller om noen «kunstneriske uenigheter» mellom fotballspilleren og skulptøren som grunn for forsinkelsene.

Han blir så «konfrontert» med den famøse bysten av Cristiano Ronaldo og er ikke nådeløs i sin dom over kunstverket utenfor flyplassen i Madeira.

– Hvis det hadde skjedd meg, ville jeg sagt at jeg var beæret for statuen, men samtidig sagt til kunstneren at han ikke hadde en jobb lenger, sier han spøkefullt.

Fotboll Sthlm har vært i kontakt med det svenske fotballforbundets generalsekretær Håkan Sjöstrand. Han skriver til nettstedet at ingenting er avgjort, men:

– Vi fører en dialog med Malmö FF og Malmö by og jeg forstår veldig godt deres argumenter for å reise den i Malmö. Det er et stort engasjement i saken og vi kommer til å fortsette å prate med hverandre, meddeler Sjöstrand.