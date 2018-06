De Gea-tabbe ødela for Spania mot Sveits

(Spania - Sveits 1–1) Spania imponerte få i den nest siste kampen før VM-åpningen mot Portugal. En keeperblunder fra David de Gea gjorde at Sveits sikret uavgjort.

Mest ballinnehav, flest skudd på mål og flest sjanser. Men likevel skurrer det for det spanske maskineriet før VM

Sveits skulle være en overkommelig motstander for en favorittene til sommerens mesterskap. Og spanjolene kom best igang i Villarreal.

Høyrebacken Alvaro Odriozola hamret ballen vakkert i mål på volley etter halvtimen spilt.

Backen lå egentlig an til å spille annenfiolin for Spania under VM i Russland, men på grunn av Real Madrids Dani Carvajals skade i Champions League-finalen mot Liverpool , seiler nå Real Sociedad-spilleren frem som førstevalg i forsvaret.

Selv om Spania fortsatte å styre oppgjøret, var det Sveits som utlignet etter 62 minutter.

Juventus-back Stephan Lichtsteiner forsøkte å bøye ballen rundt Spania-målvakt David de Gea, og Manchester United-keeperen fikk hendene på ballen.

Men i stedet for å holde kula i fast grep, glapp 27-åringen ballen. På returen dukket Milan-backen Ricardo Rodriguez opp og satte inn utligningen.

Spania jaget på for en matchvinnerscoring på overtid, men kom ikke nærmere enn metallet når Real Madrid-stopperen Nacho curlet ballen i kryss-stangen og ut.

Spania har sin VM-generalprøve mot Tunisia førstkommende lørdag, før de VM-åpner mot Cristiano Ronaldo og naboene Portugal i første gruppespillskamp.

Sveits spiller sin generalprøve mot Japan neste fredag, før de åpner VM mot tungvekterne Brasil.

