Wenger hinter om å bli i Arsenal - «erstatteren» på vei til PSG

Publisert: 12.04.18 12:52

FOTBALL 2018-04-12T10:52:25Z

Lenge har det blitt spekulert på hvem som tar over etter Arsène Wenger som Arsenal-manager, men kanskje sitter franskmannen i samme sjefstol også neste sesong.

Det hinter han i hvert fall til selv, ifølge britisk presse.

– Wenger har gitt en klar indikasjon på at han planlegger å være i Arsenal neste sesong, skriver Evening Standard , og begrunner det med at franskmannen ga et tydelig svar på hvor han vil sette inn klutene under sommerens overgangsmarked.

– Vi har en god stall, og på noen områder er det ikke nødvendig med nye kjøp. Vi har også noen unge, lovende spisser, sier Wenger på spørsmål om han føler seg bortskjemt med å ha mange gode offensive spillere som leverer for tiden.

– Men vi må se på det på slutten av sesongen, legger han til, og virker heller å ville styrke forsvaret.

– Vi har et offensivt lag, og det betyr at forsvaret ikke alltid er i den beste posisjonen til å forsvare seg, og må finne en bedre måte å balansere i forsvaret, sier Wenger, men mener det har gått bedre den siste tiden.

Uttalelsene tolker britisk presse som at Wenger, som har vært klubbens manager siden 1996, vil bli værende i Arsenal kommende sesong. Han har kontrakt med London-klubben ut 2018/19-sesongen og har tidligere uttalt at han vil oppfylle kontrakten.

Denne sesongen har han imidlertid vært i ekstra hardt vær.

«Vondt. Verre. Wenger.» kommenterte VGs Trond Johannessen i mars, og det har blitt hyppig spekulert på hvem som tar over etter franskmannen . Tyske Kicker gikk så langt som å hevde at Dortmund-manager Thomas Tuchel er klar for Arsenal . De siste rapportene sier på den andre siden at Tuchel blir å finne på Parc des Princes som PSG-manager.

Britiske medier skriver at Wengers posisjon kommer til å bli vurdert etter endt sesong, og tiden vil vise om han fortsatt sitter når sesongstarten begynner atter en gang.

Torsdag er det imidlertid helt sikkert at han leder Arsenals mannskap i kamp. Laget har 4–1 å gå på etter det første oppgjøret mot CSKA Moskva, og har med det en solid fot, og vel så det, plantet i Europa League-semifinalen.

Russerne var et nummer for små i det første møtet, men vil sikkert heve seg her. Spørsmålet er om det holder mot et formsterkt Arsenal-lag som har vunnet i fire av sine fem e-cupreiser denne sesongen.

