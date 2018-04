Reginiussen om RBKs svake start: – Vi må se oss i speilet – dette er altfor svakt

SKIEN (VG) Kåre Ingebrigtsen må få spillerne sine til å våge mer, mens Dag-Eilev Fagermo seriøst skal se på treningsopplegget sitt.

Det var konklusjonene til to hardt pressede fotballtrenere, som fortsatt står uten seier i Eliteserien, etter 1–1 i Skien mandag kveld.

– Vi må hjem, møtes, og bli enige om hvordan vi skal spille fotball. For dette er altfor dårlig, er Ingebrigtsens erkjennelse etter to poeng på tre seriekamper, syv poeng bak Molde – før lagene møtes til helgen.

– Det er klart vi ser på tabellen. Og vi ser at vi ikke har åpnet bra denne sesongen. Det er mye som ikke stemmer, og det må vi finne ut av så fort vi kan nå, sier Ingebrigtsen.

Nekter for at de er mette

Hverken han eller veteranen Tore Reginiussen tror på en direkte «metthet» i troppen etter tre seriegull og to NM-titler, men det er likevel faresignaler:

– Vi spiller for sakte, det er forutsigbart, vi gjør enkle feil, er på etterskudd, har store avstander i laget. Det er fakta. Det samme er tabellen: To poeng etter tre kamper for Rosenborg det er ikke bra nok, og det må vi erkjenne, sier Reginiussen – som legger til:

– Alle i Rosenborg må se seg i speilet, se at det vi leverer er altfor svakt ...

– Kan dere være «mette» etter suksessen de siste årene?

– Jeg føler meg trygg på at sulten fortsatt er der. Men å gjenskape suksess er det vanskeligste i fotball, svarer Reginiussen.

Kåre Ingebrigtsen peker på «gjenvinning», ikke panting av flasker men «å vinne igjen ballen», som noe av det som RBK ikke har inne akkurat nå.

– Gjenvinningen er for dårlig. Da vi er på vårt beste, så er vi også best der. Da vinner vi igjen ballen høyt oppe. Nå stemmer ikke det, og da ser vi ofte usikre og upresise ut. Det er skuffende, sier Ingebrigtsen.

– Kanskje ble treningene for tøffe

Mandagens motstander i Skien, Dag-Eilev Fagermo, måtte se at tre av spillerne hans forlot banen med skade før det var spilt en omgang. Det gir selvsagt grunn til bekymring – og ettertanke.

– Jeg har vært fotballtrener i mange år. Men jeg har aldri opplevd at jeg gjøre alle tre byttene mine før pause. Det er ikke bra, sier Fagermo – som ble tankefull da han så Fredrik Nordkvelle, som tredjemann på 38 minutter, måtte forlate banen på Falkum i Skien.

– Jeg kjørte tøffe treninger både torsdag og fredag, fordi jeg ville ha opp intensiteten nå som vi har fått tak i flere gode spillere (Birk Risa og Vebjørn Hoff er nye siden forrige serierunde), og utnytte at konkurransen i stallen er blitt bedre. Men kanskje må jeg tenke om igjen. Kanskje ble treningene for tøffe, er Fagermos erkjennelse – der først Fredrik Semb, så Torgeir Børven og til slutt Nordkvelle forsvant ut.

– Heldigvis tåler denne troppen skader nå. Men dette er likevel ikke bra. Vi må se på hva vi gjør på treningene, sier Fagermo.

