HETSET: Frankrikes Paul Pogba feirer sammen med Ousmane Dembélé etter å ha scoret borte mot Russland i en treningskamp torsdag. Foto: OLGA MALTSEVA / AFP

Ber FIFA etterforske rasismeanklager mot Paul Pogba

Publisert: 28.03.18 23:18 Oppdatert: 28.03.18 23:43

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-03-28T21:18:29Z

Under tre måneder før fotball-VM sparkes i gang i Russland, skal franske spillere ha blitt utsatt for rasisme i privatlandskampen mot vertsnasjonen.

Apelyder skal ha blitt plukket opp av mikrofoner både under oppvarming og etter at Paul Pogba hadde sendt Frankrike opp i 2–0 i 3–1-seieren over Russland.

Nå ber lederen i den antirasistiske organisasjonen FARE om at FIFA etterforsker beskyldningene.

– Dette bør være mer enn nok for at FIFA skal sette i gang etterforskning, sier administrerende direktør i Football Against Racism in Europe (FARE), Piara Power, ifølge Independent .

Også den franske sportsministeren Laura Flessel krever at FIFA kommer på banen.

– Rasisme har ingen plass på en fotballbane. Vi burde stå sammen på europeisk og internasjonalt nivå for å stoppe slik uakseptabel oppførsel, skriver Flessel på Twitter .

Kampen ble spilt på St. Petersburg Stadium, som flere ganger tidligere denne sesongen har blitt både anklaget og straffet for rasisme. I november fortalte øyenvitner at Rosenborg-spiller Samuel Adegbenro ble offer for rasisme .

I sommer skal det blant annet spilles VM-semifinale i St. Petersburg.

– Så kort tid før VM blir det stilt spørsmål om hvorfor slike saker ikke blir håndtert, sier Piara Power i FARE.

Det er heller ikke første gangen at rasisme er at problem i østeuropeisk fotball.

Tidligere uttalte Sarpsborg 08-spillere Harmeet Singh at de rasistiske holdningene i Polen var hovedårsaken til at han valgte å forlate Wisla Plock.

I tillegg har Haugesunds Liban Abdi fortalt om ubehagelige episoder med apelyder og banankasting i Ungarn, mens tidligere Arsenal-spiller Emmanuel Frimpong ble utvist da han besvarte rasismen fra Spartak Moskva-supporter med å vise fingeren.