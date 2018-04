Mbappés frekke genistrek ga strafferedning

Publisert: 06.04.18 22:46

(St. Etienne – PSG 1–1) Ole Kristian Selnæs (23) og St. Etienne var sekunder unna å slå PSG. Men kampen vil nok huskes for Kylian Mbappés (19) frekkis.

På stillingen 1–0 til AS Saint-Etienne fikk hjemmelaget nemlig tildelt straffe, som Rémy Cabella gikk frem for å ta. PSG -målvakt Alphonse Aréola gikk riktig vei og reddet forsøket, men han må nok gi en del av æren til sin lagkamerat, Kylian Mbappé.

TV-bildene fanget det ikke opp med en gang, men reprisen av straffen viser en Mbappé som tydelig signaliserer til sin målvakt hvilken vei han skal slenge seg.

Areola tok 19-åringens råd og reddet forsøket fra Cabella. Mbappé kostet på seg et bråkjekt glis etter straffen.

Se alle målene i videovinduet under!

Overtidsdrama

Den tidligere Newcastle-spilleren gikk dermed glipp av muligheten til å bli tomålsscorer. Det var nemlig han som sendte St. Etienne i føringen, da kampen var 17 minutter gammel.

Fire minutter før første omgang var over gikk det fra vondt til verre for PSG, da Presnel Kimpembe pådro seg sitt andre gule kort, og dermed var hovedstadsklubben redusert til ti mann.

Edinson Cavani startet oppgjøret på benken, men PSG-toppscoreren ble kastet innpå i 2. omgang.

«El Matador» hadde en gigantisk sjanse til å utligne da Angel Di Maria spilte ham fri, men foran et vidåpent bur, gikk det ikke helt veien for spissen, som du ser i videovinduet under ...

Scoringen skulle imidlertid komme for PSG, men da Cavani misbrukte både én og to gigantiske muligheter, fikk de hjelp av en grønnkledd.

Tre minutter på overtid scoret Mathieu Debuchy et selvmål som kostet St. Etienne seieren.

Ole Kristian Selnæs spilte hele kampen for hjemmelaget, og pådro seg et gult kort i løpet av kampen.