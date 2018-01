LEI SEG: Andrine Stolsmo Hegerberg har hatt det vanskelig. Her er 24-åringen i dialog med VG på Parc des Princes onsdag ettermiddag. Foto: Helge Mikalsen/VG

Hegerberg til angrep på landslagsledelsen: – Jeg har hatt det jævlig tungt

Publisert: 31.01.18 20:18

FOTBALL 2018-01-31T19:18:17Z

PARIS (VG) I nesten et halvt år har Andrine Stolsmo Hegerberg (24) blitt vraket fra samtlige landslagstropper. Den ferske Paris Saint-Germain-profilen tror etternavnet hennes kan være grunnen.

– Jeg har følt meg helt alene. Det har vært utrolig vanskelig. En ting er å ikke få være med i troppen, men en annen ting er måten landslagsledelsen har behandlet meg på. Det unner jeg ingen. Det er tungt å bli skjøvet ut og ikke ha kontakt med noen, sier Stolsmo Hegerberg til VG.

Hun er nettopp blitt presentert som PSG-spiller. Drømmen om spill for en av verdens beste klubber er oppfylt. Likevel er det ikke en ubetinget lykkelig 24-åring som setter seg ned med VGs journalist og fotograf.

Med den vakre arenaen Parc des Princes som kulisse, forteller Stolsmo Hegerberg om seks måneder preget av ensomhet, selvransakelse og det hun mener er usannheter fra landslagsledelsens side.

Les også: Derfor trakk lillesøster Ada Stolsmo Hegerberg seg fra landslaget

Ut mot Sjögren

Fra å være en av Norges største profiler, har Stolsmo Hegerberg ikke engang blitt vurdert som god nok for troppen de siste månedene. Landslagssjef Martin Sjögren har hevdet at vrakingen er sportslig betinget.

Slik opplever ikke Sunndals-jenta det.

– Jeg skulle gjerne pratet med landslagsledelsen om hva som er grunnen. Da kunne jeg kanskje fått noen svar. I stedet velger de å ikke ha noen kommunikasjon i det hele tatt.

– Har ikke Sjögren pratet med deg?

– Jo, jeg fikk en telefon 10 minutter før det første uttaket hvor jeg ikke var med. Da fikk jeg en forklaring, eller ... Fra mitt ståsted var det ikke en forklaring. Da jeg spurte hva han mente med den, fikk jeg egentlig ikke noe svar på det. Med respekt for dem, vil jeg egentlig ikke si helt hva han sa.

– Fordi det ikke vil være bra for ham?

– Jeg tror ikke det vil være det, nei, sier Stolsmo Hegerberg.

Har gransket seg selv

24-åringen hevder at hun heller ikke fikk ta del i spillernes evaluering av den svake EM-prestasjonen. Hun skal ikke engang ha fått tilgang på resultatet av den.

Det skal ha bidratt til at Stolsmo Hegerberg begynte å lete etter feil hos seg selv – både som menneske og fotballspiller.

Kommentatorer og eksperter har samtidig spekulert i om årsaken til vrakingen skyldes konflikten mellom søster Ada og NFF – og om søstrene Hegerberg har stilt for høye krav til trenere og lagvenninner.

– Jeg har gransket meg selv som bare det. Har jeg tråkket over noen grenser? Har jeg gjort noe feil? Jeg har sett på meg selv, på oppførselen min og på kampene jeg har spilt. Men jeg har jo god kontakt med jentene på landslaget fremdeles. Det er ikke noe klinsj. Jeg snakket med dem på samlinger og vi sender meldinger sammen nå. Jeg også fått masse gratulasjoner nå, sier 24-åringen og ser ned på mobilen.

Tror etternavnet brukes mot henne

– Hva ser du selv på som grunnen til at du ikke får spille for Norge?

– Jeg tror bare det blir for mye for dem å ha med en Hegerberg i troppen. Jeg har egentlig ikke noe annet svar.

– Hvorfor er det et problem med en Hegerberg i troppen?

– Jeg vet ikke.

– Har både du og Ada utfordret trenerteamet på deres avgjørelser, er det det de ikke tåler?

– Nei. Vi har ikke utfordret dem på noen stygg måte eller sagt at vi ikke finner oss i ting. Vi har kommet med meninger underveis, noe vi har blitt oppfordret til, men jeg vet ikke hvorfor jeg ikke er med. Det vil de hverken gi meg eller noen rundt meg svar på, hevder Stolsmo Hegerberg.

Kontaktet NISO

24-åringen mener også at kommunikasjonen med landslagsledelsen har vært nærmest fraværende. Derfor har Stolsmo Hegerberg vært i dialog med hennes eget fagforbund.

– Jeg måtte kontakte NISO til slutt, for jeg kom ingen vei med landslagsledelsen.

– Du fikk ikke kontakt med landslagsledelsen?

– De ringte meg en gang og kom med noen anklager som ikke stemmer. De har innsett nå at det ikke stemmer, men jeg har likevel ikke hørt noe mer etter det. Jeg har vært i kontakt med NISO for å prøve å finne en god løsning på dette, sier Stolsmo Hegerberg, før hun beskylder landslagsledelsen for ikke å snakke sant.

– Nå, i den seneste tiden, har de sagt at de har vært i kontakt med meg, uten at det stemmer. Så det er mye rart som skjer som jeg ikke har noe svar på. Jeg har prøvd å fokusere på å utvikle meg på klubblaget, men jeg har hatt det jævlig tungt.

Har fått støtte av familien

– Har du vært helt alene i Birmingham i denne perioden?

– Mhm.

– Har du hatt noen å prate med om dette?

– Jeg har brukt familien min mye. I alle fall til en viss grad. Så har jeg vært mye i kontakt med NISO, som har vært veldig gode å ha i denne situasjonen, sier Stolsmo Hegerberg.

I Frankrike venter nå en søsterduell med to år yngre Ada. Lyon-stjernen er veldig glad for at Andrine har fått en stor opptur med PSG-overgangen.

– Dette er helt enormt. Det er fantastisk for alle parter. Det er også ekstremt fortjent, sier Ada til VG.

Da Andrine får videreformidlet beskjeden, smiler hun.

– Jeg har snakket mye med Ada underveis. Hun har blitt utrolig glad på mine vegne. Det er veldig hyggelig. Hun vet at jeg har hatt det tøft. Det har vært tøft for henne også, men hun har hatt Lyon, Champions League og sånne ting. Hva som skjer nå, blir interessant å se. Hvor god er jeg? Har jeg et helt feil inntrykk av meg selv? Jeg vil liksom ikke at jeg skal bli tatt ut bare på grunn av overgangen til PSG heller, forteller hun, før pressekontakten til PSG signaliserer at intervjutiden er ute.

– Lite spilletid

VG forsøkte onsdag å ringe Norges landslagssjef, uten hell, men Sjögren har fått forelagt Hegerbergs påstander på SMS. Svensken kommenterer også Stolsmo Hegerbergs uttalelser i to tekstmeldinger som VG har oversatt til norsk.

– Vi har diskutert noen forhold med Andrine i etterkant av EM – uten at jeg ønsker å gå inn på detaljer. Det er forhold mellom NFF og spiller. Det jeg kan si, er at det er sportslige vurderinger som ligger til grunn for mine uttak. Hittil har jeg vurdert andre spillere som sterkere. Andrine har hatt lite spilletid i Birmingham i høst. Forhåpentligvis gir overgangen mer spilletid i storklubben PSG. Andrine er blant flere andre spillere som vurderes i forbindelse med uttak, skriver Sjögren til VG, før han følger opp:

– Evalueringen som ble gjort (av EM), har hun hatt mulighet til å være en del av. Det har hun også fått beskjed om. Jeg har kontakt med NISO om ulike ting, men vi diskuterer sjelden enkeltspillere. Igjen, jeg ønsker Andrine lykke til i PSG, og håper at hun får mer spilletid der enn det hun fikk i Birmingham den siste tiden.

NISO-bistand

Joachim Walltin bekrefter at de har bistått Stolsmo Hegerberg det siste halve året. NISO-lederen forteller at han har vært opptatt av å ivareta 24-åringen på en best mulig måte.

– Jeg har snakket med Andrine en del. Hun har hatt sine uenigheter med NFF. Det må man respektere. Jeg vet at hun har hatt det tøft. For oss er det viktig å ivareta både de som er på landslaget og de som ikke er med, som Andrine og Ada. For å kunne gjøre det, må vi snakke med NFF. Så har vi hatt en prosess med NFF på vegne av resten av spillergruppen for å forbedre rammevilkårene til alle som er med, sier Walltin til VG.

PS 2: Se Stolsmo Hegerberg smile når samtaleemnet er PSG i videoen nederst i saken