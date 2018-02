Arsenals nye stjernegalleri rundspilte Everton: - Ekstremt vakkert

Publisert: 03.02.18 20:19

FOTBALL 2018-02-03T19:19:43Z

(Arsenal - Everton 5-1) Med Pierre-Emerick Aubameyang og Henrikh Mkhitaryan fra start herjet Arsène Wengers «nye Arsenal» med Everton.

– Jeg ønsker at vi kvalifiserer oss for Champions League gjennom Premier League (topp fire). Derfor er de kommende kampene så viktige, sier Arsène Wenger etter storseieren mot Everton.

Skal vi ta utgangspunktet i lørdagens kamp, ser det ikke ut som om savnet etter Alexis Sánchez, som scoret sitt første Manchester United-mål tidligere på dagen , blir stort for Arsenal-fansen.

For med Henrikh Mkhitaryan og Pierre-Emerick Aubameyang fra start leverte London-laget virkelig varene. Og nærmest selvfølgelig kombinerte de to eks-Borussia Dortmund-kompisene da kampens peneste mål ble scoret.

Snaue ti minutter før hvilen fant Mkhitaryan rekordkjøpet Aubameyang bak Everton-forsvaret, og selv om det burde ha blitt avblåst for en relativ klar offside, viste sistnevnte frem utsøkt avslutningsteknikk da han lobbet ballen lekkert i mål.

– Det er offside så det holder, men det er ekstremt vakkert. En nydelig, nydelig avslutning, mente tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt i TV 2 Sportens pausestudio.

– Jeg er kjempeglad. Vi vant kampen i førsteomgang, men andreomgang ble litt annerledes, sier Aubameyang.

VG Live: Vi fulgte kampen spark for spark her!

Før Aubameyang-målet var det to ganger Aaron Ramsey og Laurent Koscielny som sørget for at Arsenal nærmest kunne juble for tre poeng før 20 spilte minutter.

Og etter Aubameyangs mål gjorde walisiske Ramsey sitt tredje for dagen - hans første Premier League-hat trick for klubben - det etter at innbytter Dominic Calvert-Lewin hadde redusert for Everton.

Til slutt kunne Arsenal juble for seier med sifrene 5-1.

– Forhåpentligvis er det mer som kommer, sier Aaron Ramsey om samspillet mellom Aubameyang og Mkhitaryan. Sistnevnte noterte seg for pene tre assist.

– Jeg håper det, ler Mkhitaryan.

Seieren bringer klubben opp på 45 poeng etter 26 kamper. Opp til Tottenham (én kamp mindre spilt) på 5. plass er det tre poeng. Til Liverpool (3. plass) og Chelsea (4. plass) er det nye to poeng. Også de to lagene har én kamp mindre spilt enn Arsenal.

For Everton betyr tapet at de blir stående på 31 poeng. Det holder til en foreløpig 10. plass i Premier League.