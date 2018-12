KORT VIKARIAT: Rini Coolen får ikke fortsette som hovedtrener i RBK. Foto: ROBERT MICHAEL / AFP

Rini Coolen ferdig som RBK-trener

Rini Coolen (51) kommer ikke til å fortsette som RBK-trener neste år. Det ble klart tirsdag.

Klubben bekrefter nyheten på sin egen hjemmeside .

- Jeg har satt pris på perioden som hovedtrener i Rosenborg, og vil gjerne takke supporterne for støtten jeg og laget har mottatt i denne tiden, sier Coolen.

Coolen har ledet klubben siden Kåre Ingebrigtsen fikk sparken 19. juli.

Med 51-åringen som sjef tok Rosenborg både serie- og cupgull denne sesongen.

– Det ville vært unaturlig for RBK å gi Coolen og Trond Henriksen jobben. Styret har jo hele tiden kommunisert at de leter etter andre, selv om han har vært tilgjengelig, sa «Mini» Jakobsen til VG kort tid før nyheten sprakk.

Nederlenderen går tilbake til jobben som akademisjef.

Styret skriver følgende som «begrunnelse» for valget:

Når styret i Rosenborg og Coolen er enig om at han etter vikariatet som hovedtrener går tilbake til stillingen som Akademisjef, er dette et uttrykk for at klubben vil holde frem med sin satsing på Akademiet. Og at styret er svært godt fornøyd med den kvaliteten Coolen har etablert i sine første måneder i klubben. Coolen er svært motivert for å fortsette som Akademisjef og vil fortsette i det utviklingssporet han har etablert der.

Rosenborg leter fremdeles etter Ingebrigtsens erstatter. I forrige uke skrev VG at Sarpsborg 08s Geir Bakke skal ha takket nei til jobben. Også Haugesund-sjef Eirik Horneland skal ha fått tilbudet om en trenerrolle i klubben.

