United skal ha fått milliardkrav av Napoli om stopperstjerne

Kalidou Koulibaly (27) nevnes som den mulige løsningen på Manchester Uniteds langvarige stopperproblem. Men det blir ikke lett å lokke ham fra Napoli.

Den senegalesiske midtstopperen skal nemlig, ifølge The Times , ha fått en prislapp på svimlende 90 millioner pund – i underkant av én milliard kroner.

Koulibaly topper angivelig José Mourinhos ønskeliste foran overgangsvinduet i januar, og Manchester United-topper skal nylig ha vært i møter med Napoli for å undersøke mulighetene for å hente 27-åringen.

Der skal de ha fått et nådeløst priskrav som svar. En eventuell overgang til 90 millioner pund vil gjøre Koulibaly til tidenes desidert dyreste forsvarsspiller, foran Liverpools nederlandske stopperbauta Virgil van Dijk, som kom fra Southampton i januar 2018.

– Jeg har bygget en vegg for å beholde ham her, sa Napoli-president Aurelio De Laurentiis til Football Italia tidligere denne høsten, og i sommer skal han ha takket nei til et bud på 70 millioner pund fra Barcelona, ifølge La Gazzetta dello Sport.

Koulibaly ble tidligere i høst hyllet for denne taklingen på Kylian Mbappé:

Liverpool-hjelp?

Koulibaly signerte så sent som i september en ny Napoli-kontrakt som knytter ham til klubben frem til 2023 – og Napoli-trener Carlo Ancelotti er ikke snau i sin omtale av forsvarssjefen. Han fikk nylig spørsmål om Koulibaly er blant de beste forsvarerne han har jobbet med:

– Det er vanskelig å lage en pall. Du har Thiago Silva, Alessandro Nesta, Sergio Ramos, John Terry, Jaap Stam, Fabio Cannavaro, Lilian Thuram … Skal jeg fortsette? Men akkurat nå er Koulibaly helt klart en av verdens beste.

Ifølge The Times kan tirsdagens skjebneoppgjør mellom Napoli og Liverpool bli avgjørende for Koulibalys fremtid. Skulle Liverpool sende italienerne ut av turneringen, så vil det også kunne være en håndsrekning til erkerivalen.

Serie A-tittelen virker allerede fjern, med åtte poeng opp til Juventus, og uten Champions League-spill på våren vil Napoli ifølge rapportene kanskje være mer åpne for å slippe sin store stjerne – som har vist at han kan mer enn bare å forsvare seg:

Utgangspunktet før tirsdagens kamper i gruppe C er som følger: Napoli har ni poeng, PSG har åtte poeng, Liverpool har seks. Paris møter den greieste motstanden, borte mot Røde Stjerne, mens de to andre storkanonene møtes på Anfield.

Liverpool må vinne 1–0 eller med minst to mål for å sikre avansement i Champions League-gruppen. Med tanke på at de har gått til topps i Premier League, og at Mohamed Salah virker å være i toppform etter hat trick i helgen, skal det ikke være noen umulig oppgave.

Men Napoli er et solid lag. De slo Liverpool 1–0 i det omvendte oppgjøret, de har spilt 12 strake kamper uten tap (8–4–0), de holdt PSG til 2–2 på bortebane, og de har en manager i Ancelotti som er ekspert på slike storkamper.

