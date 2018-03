ÉN AV GUTTA: Merete Johansen, her i aksjon under oppvarmingen før en kamp for Tromsø 2 i forrige uke, trives som trener for herrespillerne. Foto: Trond Nordsteien

Tromsøs kvinnelige keepertrener: – Bare positive erfaringer

Merete Johansen (46) er keepertrener i Tromsø. Hun tror ikke mangelen på kvinnelige trenere på toppnivå i herrefotballen handler om garderobekultur og kjønnsdiskriminering.

– Jeg har bare positive erfaringer med å være trener for herrespillere på toppnivå. Det er det fint å få frem nå, sier Johansen til VG.

I NRK-serien «Heimebane » spiller Ane Dahl Torp en kvinnelig trener som får hovedansvaret for en nyopprykket eliteserieklubb. Den fiktive settingen har satt fart på debatten rundt mangelen på kvinnelige trenere i herrefotballen.

Vålerenga-trener Monica Knudsen sa nylig til VG at hun hadde vært meget skeptisk til å ta en jobb som herretrener . Johansen er langt mer positiv.

– Jeg tror det er et spørsmål om tid før det skjer. Det handler først og fremst om at man må starte et sted. Det at en kvinnelig trener skal gå direkte fra et damelag til et herrelag i de øvre divisjonene er nok uansett litt rart. Det er naturlig at man starter i lavere divisjoner på herresiden, og bygger seg opp, mener Johansen.

46-åringen fikk i 2014 jobben som keepertrener i Tromsø , som den gangen var i 1. divisjon. Hovedtrener Steinar Nilsen ga henne ansvaret for A-lagskeeperne. Da Nilsen fikk sparken i august året etter, ble Johansen flyttet tilbake til annetlaget der hun hadde vært trener tidligere.

– Det var udramatisk. Den nye hovedtreneren ville ha inn sitt team, jeg fikk tilbake jobben med annetlaget, og vært der siden. Det har vært en fint. Hadde jeg følt det var en evig kamp å få respekt fordi jeg var kvinne, så hadde jeg aldri gjort dette, forklarer Johansen som også har vært en del av trenerteamet i Fløyas herrelag.

– Jeg har blitt godt tatt vare på. Så lenge man har det faglige i orden, så er det helt uproblematisk om man er kvinne blant herrespillere.

Hun anslår at det er fem til ti år før den første kvinnelige treneren for et herrelag er et faktum.

– Tror du vedkommende er ekstra avhengig av gode resultater?

– Ja, det tror jeg nok. Det vil bli et ekstra fokus på det. Det spørs jo samtidig hva slags kultur det er i den aktuelle klubben. Noen er veldig lojale mot trenerne sine, mens andre steder skiftes det ofte.

– Uansett må man forstå at fotballen på toppnivå er tøff, uansett om man er dame eller mann. Det handler ikke om kjønn, avslutter Merete Johansen.