Wikheim-mål ryster dansk fotball

Publisert: 19.03.18 09:54 Oppdatert: 19.03.18 10:26

Den danske klubben Sønderjyske beskyldes for å tape med vilje etter at de på tampen ble senket av FC Midtjyllands Gustav Wikheim (25) søndag.

For norske Wikheims 2–1-scoring sendte Sønderjyske ned på åttendeplass på tabellen når siste serierunde er ferdig. Dermed går klubben inn den antatt enkleste av de to nedrykkspuljene som lagene på plass syv til 14 i den danske eliteserien nå deles inn i, skriver danske Ekstra Bladet .

Sønderjyske skal nå møte Hobro, Lyngby og FC Helsingør, og de har god avstand ned til nedrykksstreken. Med uavgjort ville de blitt nummer syv og havnet i en pulje med kortere vei ned i 1. divisjon.

Beskyldes for å ville slippe inn

Klubben beskyldes nå for å tape med vilje for å sikre seg en enklest mulig vei til å overleve i divisjonen.

Wikheims scoring kom etter det Ekstra Bladet omtaler som en «oppsiktsvekkende kontring», etter at Sønderjyske-spillerne blir beskyldt for ikke å gi alt i returløpene. Se situasjonen i videovinduet i toppen.

– Det sårer stoltheten. Men man gjør det beste for klubben. Det er latterlig, det her, sa Sønderjyskes Christian Jakobsen til danske TV3 Sport etter kampen.

Bedre ble det ikke av at klubbens Twitter-konto skrev følgende etter scoringen: «Det er det minst irriterende mål i 89. minutt noensinne. Vi er tilbake i den gode nedrykkspuljen.»

Senere på kvelden gikk klubben ut og beklaget meldingen .

– Undergraver all sportslig verdi

Sportssjefen i avisen, Allan Olsen, mener situasjonen, enten de slapp inn med vilje eller ikke, er en fallitterklæring for den danske seriesystemet.

– Det undergraver all sportslig verdi, troverdighet og fair play at det kan spekuleres i å tape, skriver han.

Olsen mener Det danske fotballforbundet nå må sette seg ved tegnebrettet igjen og endre den danske seriemodellen.

Det mener også Hobro-trener Thomas Thomasberg. Etter Sønderjyskes tap søndag endte de på 7. plass.

– Vi står her og føler at hele Fotball-Danmark er imot oss. Det er en «lortestruktur når vi skal spille om nedrykk, mens nummer åtte og ni i grove trekk er reddet, sier han til danske BT .

Nå deles serien i to etter at grunnspillet i ferdig. De åtte dårligste spiller om nedrykk i to puljer, mens de seks beste klubbene gjør opp om serietittelen.

Brøndby og Midtjylland har begge 60 poeng i toppen. I bunnen har Randers og Helsingør 20 poeng, mens Lyngby har 21.