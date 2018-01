BEDRE RUSTET: Nora Holstad Berge, Emilie Haavi, Ingrid Moe Wold og Caroline Graham Hansen har fått lønnsøkning siden nedtur-EM i Nederland (bildet). Nå skal den legge til rette for skjerpet profesjonalitet. Foto: Berit Roald/NTB scanpix

Slik skal NFF løfte satsingen på kvinnelandslaget

Publisert: 15.01.18 12:46

Norges landslagssjef Martin Sjögren (40) legger til rette for mer og riktigere trening for spillerne sine etter kvinnelandslagets kraftige lønnsløft.

– Vi håper å få valuta for disse pengene. Vi vil legge til rette for mer og bedre trening for spillerne, sier den svenske sjefen for kvinnelandslaget i fotball.

Det oppnådde likelønn med spillerne på herrelandslaget da disse – herrene – avsto en del av sine inntekter fra markedsinntektene til Norges Fotballforbund (NFF). Med ytterligere bidrag fra NFF, økte totalen til kvinnenes stipendordning fra 3,1 til 6 millioner kroner.

Ifølge Martin Sjögren går pengene uavkortet til spillerne, det vil si rundt 20 med klubbadresse i Norge. Sjögren & co. mener imidlertid at de nå har lagt til rette for at spillerne skal få mest mulig «utvikling» av lønnsøkningen.

For eksempel redusert arbeidstid, mer trening, mer effektiv trening, fysisk trening, mental trening; en bedre treningshverdag.

– Det er et individuelt opplegg. Noen spiller fotball på heltid (i Norge) allerede i dag. Men vi har trukket inn og vil lage et system med fagpersoner fra Idrettens Helsesenter (eid av NFF), Olympiatoppen og klubbene. Det skal høyne standarden og gi flere muligheten til å ta del av (lønns) økningen, sier Martin Sjögren.

Før avreise til lagets samling på La Manga i januar denne måneden, var spillerne samlet for å gjennomføre fysiske tester på Ekeberg, som ett av flere tiltak.

Landslagssjefen sier at bedre kunnskap når det gjelder «det norske systemet» og «et vanskelig EM» er bakgrunnen for profesjonaliseringen.

Han skal også, i det nye systemet, avvikle 12 til 15 årlige fellessamlinger for de rundt 20 beste spillerne med tilhold i Norge. Et par håndfuller spiller for utenlandske klubber. Sjögren mener at de ivaretas på tilfredsstillende vis der.

Et utvalg spillere var denne uken inne til fysiske tester ved Idrettens Helsesenter.

– Mange flinke folk med god kompetanse. Her er det folk vi kan kontakte og vi får skreddersydde økter. Større sjanse for at vi tar steg på den fysiske biten, og det vil hele laget dra nytte av, sier Lillestrøm og landslagsback Ingrid Moe Wold (27).