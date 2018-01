ELITESERIE-COMEBACK? Alexander Søderlund er i dialog med både Rosenborg og Haugesund. Foto: BJØRN S. DELEBEKK / NTB SCANPIX

Haugesund vil hente Søderlund hjem: – Har en dialog

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 25.01.18 10:08

FOTBALL 2018-01-25T09:08:41Z

Alexander Søderlund (30) er høyaktuell for Eliteserie-comeback.

Kilder i og rundt Saint-Étienne forteller til VG at de tar for gitt at den norske landslagsspissen vender tilbake til hjemlandet denne vinteren.

Og her på berget er det ikke mangel på interesse for Eliteserie-toppscoreren fra 2015, som står med kun fire kamper fra start og ingen mål for Saint-Étienne denne sesongen.

– Vi har vært på ballen i lengre tid og har er et sterkt ønske om å få ham tilbake til Haugesund. Vi har vært i kontakt med ham om dette, forteller daglig leder Eirik Opedal i FK Haugesund .

– Er spilleren interessert i å vende hjem nå i januar?

– Dialogen er mellom oss, så det kan jeg ikke si noe om. Vi snakker sammen. Jeg tror han har et sterkt ønske om å komme tilbake, i hvert fall på sikt, men vi får se om det skjer nå eller en annen gang, sier Opedal, som påpeker at klubben i så fall «må strekke [seg] mye lengre økonomisk enn det [de] er vant med».

Det var Haugesunds Avis som først omtalte FKHs sterke interesse for Søderlund. Men haugalendingene er ikke den eneste av spillerens norske gamleklubber som er interessert i å hente 30-åringen hjem igjen.

– Vi vet at Rosenborg ønsker Søderlund sterkt. Nå leste jeg at han er i forhandlinger med dem, så det tyder kanskje på at RBK kan være enig med den franske klubben, sier Opedal.

Den franske avisen Le Progrès skrev denne uken at Rosenborg har lagt inn et bud på Saint-Étienne-spissen, og at han nå forhandler om de personlige betingelsene med trønderklubben.

VG har vært i kontakt med sportslig leder Stig Inge Bjørnebye i RBK, men han sier at han ikke ønsker å kommentere spillerlogistikk.

Det er ingen hemmelighet at Søderlund ønsker seg bort fra Saint-Étienne, og den franske klubben skal også ha et sterkt ønske om å kvitte seg med spilleren, får VG opplyst.

– Det er mye som er aktuelt. Jeg kommer ikke til å peke ut noe lag, men det kan godt hende det er bra for meg å få en ny start. Det er det ingen tvil om. Det har egentlig ikke så mye å si for meg hvor jeg spiller. I Norge er det Rosenborg og Haugesund jeg har mest følelser for, så det er vel de som hadde vært mest aktuelle, sa Søderlund til VG i november.

Han har ikke besvart VGs henvendelser i forbindelse med denne saken.