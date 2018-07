Håland-scoring holdt ikke til semifinale for Norge

Publisert: 22.07.18 19:26

FOTBALL 2018-07-22T17:26:54Z

(Italia G19 - Norge G19 1–1) Norges G19-landslag klarte ikke å ta seg til semifinalen i EM da de spilte uavgjort mot Italia. Men én fordel får de likevel ved å havne på tredjeplass i gruppen.

Etter en knallsterk snuoperasjon mot Finland hadde Norge fortsatt et lite håp om å nå semifinalen i G19-EM. Men da var de avhengig av å vinne med flere mål, eller få hjelp fra Finland som møtte Portugal.

Slik gikk det derimot ikke. Erling Braut Håland ga Norge ledelsen fra straffemerket da timen var spilt, men syv minutter før slutt utlignet Moise Kean og Italia.

Da Portugal i tillegg slo Finland måtte Håland og co. måtte innse at EM var over for denne gang. Men med tredjeplass i gruppen kan de likevel trøste seg med at de får spille playoff-kamp om å delta i neste års U20-VM i Polen.

Der møter de tredjeplassen fra den andre gruppen på torsdag. Om det blir England, Frankrike eller Ukraina avgjøres mandag