Neymar innrømmer: – Noen ganger overdriver jeg

Publisert: 30.07.18 08:47

FOTBALL 2018-07-30T06:47:06Z

24 dager etter VM-exiten innrømmer Neymar (26) nå at han overspilte i VM. Men innrømmelsen sitter langt inne.

– Dere tror kanskje jeg overdriver. Og noen ganger overdriver jeg. Men sannheten er at jeg lider på banen, sier han i en reklamefilm som ble vist av flere brasiliansk TV-kanaler søndag.

Etter kvartfinale-tapet for Belgia var Neymar taus i to uker før han uttalte seg offentlig igjen. 20. juli var han ikke villig til å ta kritikk, men sa i stedet at han var lei seg på grunn av alle beskyldningene om teatralsk overspill etter taklinger.

Nå har pipen fått en litt annen lyd. Neymar snakker i en kommersiell presentasjon fra sponsoren Gillette.

– Dere tror kanskje jeg faller for ofte. Men sannheten er at jeg ikke falt. Jeg falt fra hverandre. Det gjør vondere enn ethvert tråkk på en operert ankel, sier Neymar med henvisning til Brasils nederlag i VM-kvartfinalen.

Etter tapet kommuniserte han med offentligheten kun via Instagram-kontoen med 101 millioner følgere.

– Når jeg går uten å gi intervjuer, er det ikke fordi jeg bare ønsker å nyte smaken av seier, men fordi jeg ikke har lært meg å skuffe dere. Når jeg ser uhøflig ut, er det ikke fordi jeg er et bortskjemt barn. Det er fordi jeg ikke har lært meg å være frustrert, sier han i sponsorfilmen.

– Jeg brukte lang tid på å akseptere kritikken deres. Jeg brukte lang tid på å se meg selv i speilet og bli en ny mann. Jeg falt, men bare den som faller, kan reise seg igjen, sier Neymar.

Han gir det brasilianske folk et valg:

– Dere kan fortsette å kaste steiner. Eller dere kan kaste bort disse steinene og hjelpe meg å stå. For når jeg står, står hele Brasil med meg.