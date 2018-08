Johansen fikk sin Premier League-debut – Fulham tapte for Sørloth og Crystal Palace

Publisert: 11.08.18

FOTBALL 2018-08-11T15:54:01Z

(Fulham – Crystal Palace 0–2) Både Stefan Johansen og Alexander Sørloth kom inn fra benken da Crystal Palace tok alle poengene på Craven Cottage.

Det var Stefan Johansens første Premier League -minutter noensinne, mens det var Alexander Sørloths første for sesongen.

Johansen kom inn drøye ni minutter før fulltid, mens Sørloth ble byttet inn minuttet senere. Det ble ikke et spesielt minneverdig innhopp for noen av de norske landslagsspillerne.

Kampen var nemlig langt på vei avgjort da de entret gressteppet på Craven Cottage.

Kliniske Palace

Det var Jeffrey Schlupp som scoret sesongens første Crystal Palace-mål da Premier League-ballen begynte å rulle på Craven Cottage igjen for første gang siden 2013/14-sesongen. I sin 100. Premier League-kamp ble han spilt fri av Patrick van Aanholt, før han hamret ballen i nettaket.

Den scoringen kom etter 40 minutters spill, og knappe 40 minutter senere kom det som skulle bli spikeren i kisten. Wilfried Zaha, som hadde hatt en frustrerende ettermiddag på jobb, ble spilt fri av Aaron Wan-Bissaka, før han rundet Fabri i Fulham-buret og trillet ballen i mål.

Dermed starter Roy Hodgsons menn sesongen med borteseier og tre poeng. Forrige sesong måtte de vente helt til 16. desember før de vant sin første bortekamp.

Til tross for et 0–2-tap i egen storstue, gjorde Fulham en god figur i Premier League-comebacket. Under Slavisa Jokanovics ledelse - som for øvrig ble tidenes første serbiske trener i Premier League - skapte Fulham mange store sjanser ved blant andre Aleksandar Mitrovic og Ryan Sessegnon.

Bare en svært god Wayne Hennessey i Palace-buret hindret Fulham-scoring i sesongpremieren. I tillegg ble Fulham trolig snytt for et straffespark da André Schürrle ble lagt i bakken av Mamadou Sakho.

Palace hadde også sine muligheter. Christian Benteke - som ble foretrukket foran Sørloth - hadde en heading som traff tverrliggeren i første omgang.

Fulham kommer nok til å se tilbake på denne kampen og fortvile over forspilte sjanser, mens Crystal Palace var effektive foran mål.

Og dermed blir det en høytflyvende start for The Eagles, og tre poeng i den første av mange London-derby kommende sesong.

Seier for King & co

Joshua King var den eneste nordmannen som spilte fra start denne lørdagen. Hans Bournemouth startet sesongen med en 2–0-seier over nyopprykkede Cardiff City. Der var det Ryan Fraser og Callum Wilson som scoret målene. Den norske spissen var involvert i den første scoringen, da han var tredje sist på ballen.

Bournemouth kunne vunnet med enda større margin, men Wilson misbrukte en mulighet fra straffemerket.

Watford vant for øvrig 2–0 over Brighton, mens Chelsea startet sesongen med en oppskriftsmessig 3–0-seier over Huddersfield.