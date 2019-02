Eriksen og Son scoret da Tottenham slet seg til seier

(Tottenham – Leicester 3–1) Et formsvakt Leicester skapte tidvis store problemer borte mot Tottenham, men Christian Eriksen (26) og Son Heung-min (26) ordnet tre viktige poeng.

Publisert: 10.02.19 16:30 Oppdatert: 10.02.19 17:03







Leicester kom til Wembley med én uavgjort (1–1 borte mot Liverpool) og fire tap på sine fem siste kamper. Men blåtrøyene skapte en rekke store sjanser, og innbytter Jamie Vardy misset et straffespark i en underholdende kamp.

Bortelaget vant skuddstatistikken, men endte opp med null poeng igjen. 7–16 (5–9 på mål) i avslutningsstatistikken var noe overraskende.

Men Tottenham var effektive. Eriksen og Son ble de avgjørende spillerne, og det trengs for Tottenham i fravær av nøkkelmenn som Harry Kane og Dele Alli.

Tottenham har fortsatt heng på Liverpool og Manchester City – sistnevnte spiller hjemme mot Chelsea senere i dag. Vinner Manchester City den, så har Tottenham fem poeng opp til de to på toppen av tabellen.

SCORET PÅ OVERTID: Son Heung-Min jubler sammen med Christian Eriksen etter 3–1-scoringen. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Tottenham ledet 1–0 til pause etter at Davinson Sánchez hadde stupheadet inn overlegget fra Eriksen etter 33 minutter. Men Leicester skapte flere store sjanser også i løpet av de første 45 minuttene.

Da timen var spilt skulle Vardy byttes inn for gjestene, og samtidig fikk Leicester straffe da Jan Vertonghen ifølge dommeren felte James Maddison.

Vardy ble byttet inn, og skulle ta straffen med sitt første spark på ballen. Skuddet var hardt, men Hugo Lloris kastet seg til høyre og fikk slått unna.

Det var Vardys første straffemiss i ligaen siden 2014, men spørsmålet er om han burde latt noen andre gjøre jobben.

VARDY-MISS: Hugo Lloris redder straffen til Jamie Vardy på stillingen 1–0 til Tottenham. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Et par minutter senere kunne Eriksen øke ledelsen til 2–0 i den andre enden av banen. Han plasserte ballen lekkert oppe i hjørnet til høyre for landsmann Kasper Schmeichel i Leicester-målet.

Leicester fortsatte å skape sjanser, og Vardy fikk endelig sin scoring da han tuppet inn 1–2 fra fem meter et kvarter før slutt.

Bortelaget hadde et par gode muligheter til å utligne, blant annet da Vardy blåste et skudd like over fra 14 meter.

Istedenfor utligning, så punkterte Son kampen da Tottenham kontret og sørkoreaneren var iskald alene med keeper på overtid.

VG oppdaterer artikkelen.