UNITED-DUO: Jesse Lingard klatrer på Anthony Martial etter at sistnevnte scoret mot Arsenal i FA-cupens 4. runde. Foto: Matt Dunham / AP

Dobbel skadesmell for Manchester United

Ole Gunnar Solskjær må klare seg uten profilene Anthony Martial og Jesse Lingard i de kommende ukene.

Publisert: 15.02.19 15:45 Oppdatert: 15.02.19 16:02







Det bekrefter den norske Manchester United -manageren på fredagens pressekonferanse.

– Jeg tror de kommer til å være ute i to til tre uker, sier Ole Gunnar Solskjær om Martial og Lingard, ifølge Manchester Evening News.

– Så vi ser litt på de unge spillerne. Man tenker at Mason Greenwood (17) kan få sjansen nå, men dessverre er han også skadet. Slik er det av og til, Mason vil få sin sjanse, fortsetter Solskjær.

Skadesmellen betyr at Ole Gunnar Solskjær mister to av sine mest betrodde menn i FA-cupkampen mot Chelsea førstkommende mandag.

Ikke nok med det: Liverpool venter i førstkommende seriekamp om litt over én uke, så kommer to ligakamper mot Crystal Palace og Southampton, og kanskje går duoen også glipp av returoppgjøret mot PSG i Paris. Den kampen, der United må forsøke å snu et 0-2-tap uten en suspendert Paul Pogba, spilles om to og en halv uke.

– Anthony og Jesse har vært veldig gode for oss. De er vitale. Men igjen, vi har Romelu (Lukaku) og Alexis (Sánchez), som har andre ferdigheter og er i stand til å vise hva de er gode for. Vi må klare å sette sammen et lag til mandag, sier Solskjær ifølge Daily Mail.

Han var i utgangspunktet ikke særlig interessert i å bytte for mye på laget, selv om det ble tap mot PSG i midtuken.

– Man kan ikke få panikk av å tape en kamp. Man kan ikke endre alt sammen, for det endrer ikke måten man tenker på uansett, sier Solskjær, som vurderer å slippe til yngre krefter mot Chelsea på mandag.

– Angel (Gomes) og (Tahith) Chong har trent med oss hele uken, og til og med i forrige uke. Det er en stor sjanse for at de blir involvert, sier Solskjær.

Tahith Chong (19) debuterte for United i FA-cupkampen mot Reading tidligere i sesongen. Angel Gomes (18) er noe mer merittert og står med tre A-kamper for laget, den første i mai 2017.