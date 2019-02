SISTE KAMPEN: Ole Gunnar Solskjær etter sluttsignalet på Wembley, mot Chelsea, i FA-cupfinalen i 2007, Solskjærs siste kamp for Manchester United. Foto: DYLAN MARTINEZ / REUTERS

Dette er Solskjærs utfordring mandag kveld: − Den tøffeste testen

Historien er mot Ole Gunnar Solskjær (45) før mandagens møte med Chelsea i FA-cupens 5. runde: Manchester United har tapt de fire siste, avgjørende møtene i den berømte cupen – uten å score et eneste mål.

Publisert: 18.02.19 18:17 Oppdatert: 18.02.19 18:33







Vi må 20 år tilbake for å finne en seier til Manchester United over Chelsea i FA-cupen. Da scoret Dwight Yorke to mål i kvartfinale-omkampen, United vant 2-0, slo ut Arsenal i semifinalen – og vant over Newcastle i finalen, på vei mot sin historiske «The Treble».

Siden den gang har lagene møtt hverandre i FA -cupen fem ganger, og Chelsea har slått og tatt seg forbi, eller vunnet finalen, fire ganger.

Den første av disse var finalen i 2007, ironisk nok den siste fotballkampen Ole Gunnar Solskjær spilte for Manchester United. Den nåværende United-manageren satt på benken til ekstraomgangene var i gang, kom inn etter 112 minutter, på stillingen 0–0.

Følg Chelsea-Man. United fra 20.30 her!

Fire minutter senere scoret ivorianeren Didier Drogba det som ble kampens eneste mål, i Solskjærs siste kamp for Manchester United, 19. mai 2007.

Seks år senere, i 2012/13, møttes lagene i FA-cupens kvartfinale. Etter 2-2 på Old Trafford, vant Chelsea omkampen på Stamford Bridge 1–0, etter scoring av Demba Ba.

Ole GUnnar Solskjær var i det lekne humøret dagen før PSG-kampen:

I 2016/17 var det nok en gang kvartfinale mellom lagene, på Stamford Bridge. Ander Herrera ble utvist – og N’Golo Kanté scoret kampens eneste mål.

I fjor møttes lagene i finalen. Eden Hazard ble matchvinner på straffespark. Det var kampens eneste scoring.

les også Har Hangeland rett? Ble Solskjær lurt mot PSG?

Chelsea har vært en vrien motstander for Manchester United de siste sesongene. Siden oktober 2012 har United kun vunnet to av 17 kamper mot Chelsea, begge på Old Trafford.

Men totalt har Manchester United taket på Chelsea, også i FA-cupen. Åtte seirer, to uavgjorte og fem tap er det blitt gjennom historien (den første FA -cup-kampen mellom lagene ble spilt i 1908, Manchester United vant 1–0 i 2, runde, etter scoring av Sandy Turnbull).

Manchester United mot Chelsea i FA-cupen: 1907/08: Manchester United-Chelsea 1–0 1949/50: Chelsea-Manchester United 2–0 1962/63: Manchester United-Chelsea 2–1 1978/79: Manchester United-Chelsea 3–0 1987/88: Manchester United-Chelsea 2–0 1993/94: Manchester United-Chelsea 4–0 (finale, Wembley) 1995/96: Manchester United-Chelsea 2–1 (semifinale, Villa Park) 1997/98: Chelsea-Manchester United 3–5 1998/99: Manchester United-Chelsea 0–0 1998/99: Chelsea-Manchester United 0–2 (omkamp) 2006/07: Chelsea-Manchester United 1–0 (finale, Wembley) 2012/13: Manchester United-Chelsea 2–2 2012/13: Chelsea-Manchester United 1–0 (omkamp) 2016/17: Chelsea-Manchester United 1–0 2017/18: Chelsea-Manchester United 1–0 (finale, Wembley) Totalt: Manchester United åtte seirer, Chelsea fem seirer, to uavgjorte. Målforskjell: 23–13 i favør Manchester United. Vis mer vg-expand-down

Overfor MUTV spår venstreback Luke Shaw at dette blir «den tøffeste testen» til laget under Ole Gunnar Solskjær, det selv om laget kommer fra et 0-2-tap mot PSG.

– Åpenbart har vi gjort det bra, vunnet og vunnet på godt vis. Vi har hatt noen tøffe bortkamper som vi har vunnet, og nå får vi se hvordan vi tilpasser oss etter et tap, noe vi ikke har gjort på en stund, forklarer Shaw ifølge lokalavisen Manchester Evening News.

– Jeg har ikke følt en slik selvtillit i gruppa på lenge, og spesielt før PSG-kampen. Jeg følte meg så trygg på laget. Vi hadde en veldig god mentalitet inn mot den kampen, men det var ikke vår dag. Men vi kan ikke la ett stort tap bringe oss ned. Det er en del av en læringskurve, og nå gjør vi et nytt forsøk, fortsetter han.

Alexis Sánchez får trolig sjansen fra start med Anthony Martial og Jesse Lingaard skadet. Han tror på en spennende kamp.

– Vi er United og vi går alltid ut for å vinne. Det er ikke et annet alternativ enn å gi alt for seier, sier han ifølge lokalavisen.