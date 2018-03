OPPSKRYTT LIV? Ole Gunnar Solskjær ved bassengkanten på hotellet Meliá Marbella Banús, der Molde har bodd den siste uken. Foto: Sindre Øgar, VG

Solskjær: – Kjedelig å være fotballspiller

PUERTO BANUS (VG) Han avgjorde Champions League-finalen i 1999, og scoret 126 mål for Manchester United. Likevel mener Ole Gunnar Solskjær (44) følgende: – Det er kjedelig å være fotballspiller. Enkelt og greit.

Molde-manageren sitter sammen med VG i en hotellobby i Puerto Banus, en marina utenfor Marbella som er kjent for sine eksklusive butikker, raske biler og altfor store båter.

– Det er kjedelig å være toppidrettsutøver. Du må hvile masse, spise riktig og trene godt. Og har du trent godt, må du restituere godt, utdyper han.

VG har akkurat nevnt Sandefjords strenge diettregler med null brus, lettbrus eller juice. Solskjær reagerte med et ansiktsuttrykk som sa noe sånt som «jøss for noen regler!».

Og sånn gikk samtalen inn på livet som fotballspiller.

– Vi har et godt støtteapparat. Veldig bra kosthold og diett, men nei, jeg nekter ingen å drikke brus eller kose seg. Det er deres karriere. De representerer seg selv. Skal du bli best, må du nok også leve best, sier Solskjær.

Han smiler bredt når han innrømmer egne «synder».

– Jeg var glad i potetgull selv, så jeg kan ikke nekte dem det.

Han mener at fotballglamouren som serveres på TV og i mediene ikke gir et riktig bilde av livet på innsiden.

– Jeg har reist Europa og verden rundt, og jeg kan ikke si at jeg husker så mye av de fantastiske byene jeg har vært i. Nå som trener kan jeg endelig begynne å se meg litt om. Som spiller skal du reise, hvile før trening, prestere og overbevise treneren om at du vil være på laget. Jeg har 26 spillere i stallen, dobbeltdekning på alle plasser og trippeldekning på spiss- og midtstopperplass. De som er best får spille.

– Hvem var flinkest til å ha det kjedelig av de du har spilt med?

– Jeg levde med Gary Neville, Roy Keane, Paul Scholes og David Beckham. Alle de viste meg hvordan det skal leves. Og jeg var kanskje blant de beste selv.

– Du er nødt til å time det godt og riktig. Går du på en fest, en premiere eller vises ofte på byen, så er det enda større krav og søkelys på deg. David (Beckham) var kanskje den beste på akkurat det. Han tålte begge deler. Ingen problem.

– Du kan ikke leve et helt A4-liv. Du skal trives både på og utenfor banen. Det gjelder både måte vi spiller fotball på, og måten vi lever på. Men det er grenser for hva du kan gjøre, sier Solskjær.

Han mener spillere kjenner «hjulet»: Hvile masse, spise riktig, trene godt og hvile masse på nytt.

– Vi har trent mye hardere nå, det føler i hvert fall jeg. På mye større bane, og mer av elleve mot elleve. Børre (Steenslid) og det medisinske apparatet har jobbet godt. Jeg tror spillerne har merket kjøret, så skal vi lett opp litt. Vi skal ikke ha toppformen i første seriekamp.

