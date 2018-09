KJENTE DET MENTALT: Per Kristian Bråtveit opplevde at det å spilte annenfiolin på U21-landslaget påvirket han negativt mentalt. Denne uken valgte Haugesund-keeperen å si nei til å representere Norge på aldersbestemt nivå i tida fremover. Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

Bråtveits Norge-nei vekker reaksjoner: – I lagidretter er man ikke alltid så glad i de typene

FOTBALL 2018-09-13T16:08:43Z

HAUGESUND (VG) Per Kristian Bråtveit (22) har forståelse for at hans nei til U21-landslaget kan bli oppfattet som et egoistisk valg.

Eirik Nesset Hjelvik

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 13.09.18 18:08 Oppdatert: 13.09.18 18:25

Tirsdag sto Haugesund -keeperen fram i Haugesunds Avis (bak betalingsmur) og fortalte at han ikke lenger ønsker å være tilgjengelig for det norske U21-landslaget.

– Når det flyter godt her hjemme, så jeg ingen grunn til å reise på samling bare for å sitte på benken. Det suger energi, og jeg føler at jeg kommer tilbake som en litt dårligere keeper enn da jeg reiste. Jeg er lei av å være nummer to når jeg føler at jeg har prestert bra nok til å spille, fastslo Bråtveit overfor lokalavisen.

VG Spesial: Alt om gullkampen finner du her

Overfor VG bruker Bråtveit god tid på å utdype avgjørelsen. Han føler det hele kom litt feil ut da det først ble kjent.

– Jeg har ikke sagt at jeg føler jeg kommer tilbake som en dårligere keeper. For meg handler det mer om det mentale. Det har vært tungt å ikke spille og jeg har følt på at jeg har vært sliten og mentalt nedbrutt etter å ha kommet hjem fra samlinger, sier Bråtveit som føler han tidvis har stått dårligere i mål for Haugesund i etterkant av samlingene.

– Det var ikke helt meg å spille annenfiolin, sier han åpenhjertig.

Haugesund-spiller fikk ballen der det gjør aller vondest. Se video:

– Spilletidsargumentet gir ikke mening

I Norges Fotballforbund legger man ikke skjul på at man stusser litt over avgjørelsen. Til VG sier U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud at han har fortalt Bråtveit at han bare delvis kjøper argumentasjonen hans.

– Spilletidsargumentet gir for meg ikke mening, all den tid han de siste ni månedene før denne samlingen var den som sto mest. Han sto mot Irland, han sto mot Italia og han sto i likhet med Sondre (Rossbach, journ.anm.) én omgang i sommer mot Vålerenga. Men han har konkurrert mot Sondre i mange år nå og stort sett vært nummer to, og om han da føler at han ikke lenger å stå i den konkurransen, så er det forståelig, skriver Smerud i en mail til VG.

Han og toppfotballsjef Nils Johan Semb har blitt enig om at det er Smerud som uttaler seg om saken.

Selv mener Bråtveit at Smeruds spilletidsargument blir feil.

– Ja, jeg har stått to kamper i det siste, men i begge de kampene var Sondre (Rossbach, journ. anm) skadet. Han har stått når han har vært frisk, påpeker Haugesund-keeperen.

– Ofte ikke så glad i de typene

Historisk sett er det ikke nytt at norske fotballspillere sier nei til landslaget. Det utradisjonelle denne gang er at det er en ung, sulten keeper på vei opp og fram som sier nei.

Leif Gunnar Smerud frykter ikke at Bråtveits nei til landslaget skal gi en farlig signaleffekt for norske lagidretter. I håndball unngår man som regel problematikken siden spilletid er lettere å dele på, mens det ifølge sportssjef Petter Salsten i hockeyforbundet stort sett bare er på A-landslagsnivå at man har slitt med folk som har sagt nei.

– Vi har hatt spillere som har takket nei på grunn av motivasjonsårsaker eller helsegrunner. Men da har det som regel handlet om spillere som vi har bedt om å utvide sesongen for å delta i turneringer, sier Salsten.

Han frykter heller ikke at Bråtveits nei skal gi en negativ signaleffekt.

– Det er vanskelig for meg å si noen om denne konkrete saken, siden det kan være mye som ligger bak, men generelt er man i lagidretter ikke så glad i de typene som sier at «dette gidder jeg ikke være med på». I lagidretter må du tilpasse deg og utvikle deg innenfor rammene laget gir, og mitt inntrykk er at norske hockeyspillere er stolte av å representere Norge, sier Salsten.

Forstår at han kan bli oppfattet egoistisk

Selv uttrykker Per Kristian Bråtveit forståelse for at folk kan oppfatte avgjørelsen hans som egoistisk.

– Ja, du kan jo si at jeg er egoistisk og at jeg skyver fra meg et problem. Men jeg synes dette var det riktige å gjøre for min utvikling, sier Bråtveit.

Haugesund-sportssjef Jostein Grindhaug sier han har forståelse for Bråtveits situasjon.

– Prinsipielt ønsker vi at alle som blir tatt ut på landslag skal møte der, men samtidig er alle caser forskjellige. Vi har respekt og forståelse for Per Kristians avgjørelse, sier Grindhaug til VG.