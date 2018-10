SKAPTE STORM: Det er dette banneret – som Lillestrøm-supporterne holdt opp i annenomgang i kampen mot Brann – som får Fotball-Norge til å reagere sterkt Foto: Gjert Moldestad

Brann får ros for banner-ja – Molde får sensur-kritikk

Mens Brann får ros for at «Mind the gap»-banneret gikk gjennom sensuren på Brann Stadion, må Molde tåle tyn for angivelig å krenke ytringsfriheten til Rosenborg-supportere.

Publisert: 08.10.18 16:39

Eliteserieklubbene har ulik praksis for hva som aksepteres av ytringer.

– Jeg synes Brann gjorde det på god måte. De anbefalt dem ikke å bruke banneret, og når Lillestrøm-supporterne likevel valgte å ta det inn på stadion, så slo det bare tilbake på LSK-supporterne, som fremsto idiotiske, sier Vålerengas arrangementssjef Anita Alexandersen til VG.

«Mind the gap»-banneret som noen Lillestrøm-supportere tok med seg på Brann Stadion kan tolkes som en fornærmelse til Brann-supporteren som ble påkjørt av T-banen i Oslo i august. Kanari-Fansen har omtalt det som smakløst.

– Et slikt budskap sier mer om Lillestrøm enn oss, argumenterte daglig leder Vibeke Johannessen for begrunnelsen om å la banneret slippe inn portene.

– Skaper konflikt

Men hva ville andre klubber gjort i tilsvarende situasjon? Hvor går grensen for hva man kan «tulle» med eller uttrykke på Lerkendal, Aker Stadion og andre norske fotballstadioner?

– Generelt er det takhøyde for supporterkultur i Norge. Ytringsfriheten er viktig i en supporterkultur. Du nekter ikke ting som er ubehagelig, men du nekter ting som er ulovlig, sier Kjernen-leder Espen Viken.

– Men i nyere tid synes vi at Molde driver en helt egen form for sensur. Det er brudd på ytringsfriheten. Det er selvsagt deres stadion og de som bestemmer, men det skaper en konflikt med supporterkulturen som hverken er bra for oss eller dem, legger han til.

– Da konstaterer jeg at vi har ulik oppfatning, og det er noe vi lever greit med, sier Øystein Neerland om kritikken fra Kjernen-lederen.

Klubbene vurderer selv hvilke bannere de vil tillate på sine kamper, og det skal mye til for at Norges Fotballforbund reagerer. Noen episoder tyder på at supporterne ikke behandles likt overalt.

«Heller horesønn ...»

Vålerenga-fansens bannere « Heller horesønn enn voldtektsmann » og « Sex krever samtykke – håper du mister såpestykket » ble akseptert i oppgjøret mot Molde på Intility Arena 22. april, mens LSK-supportere ikke fikk ha med seg et «Mot voldtekt»-banner på Aker Stadion i Molde.

Bannerne rettet seg mot en da voldtektstiltalt Molde-spiller, som 20. august ble frifunnet, men dømt til å betale 150.000 kroner i erstatning til kvinnen, i Romsdals tingrett. Påtalemyndigheten anket dommen.

I slutten av september ble Rosenborg-supportere nektet å ha med seg et Amnesty-inspirert banner på Aker Stadion. «Nei er nei. Voldtekt = sex uten samtykke», sto det på banneret. De fikk lov til å ha med det samme banneret i 2017.

– Det er kanskje ikke jobben til en arrangerende klubb å hindre ytringene til bortesupportere, sier Viken.

På spørsmål om hvordan Vålerenga tenker, svarer arrangementssjef Anita Alexandersen følgende:

– Vi tillater ingen form for trakassering, sjikanering eller diskriminering. Vi har gode rutiner, og vi går gjennom bannere før kamp. Men det hender at det glipper, og at det snikes noe inn.

Reagerte på banner

Alexandersen mener banner-reglene hos Oslo-klubben er klare, og stort sett som samfunnets regler for øvrig. Ytringsfriheten står sterkt, og ellers er det norsk lov og eget sanksjons- og stadionreglement som gjelder.

– Vi kan egentlig gjøre det vi vil. Det er en såkalt privat fest, og vi kan i prinsippet nekte noe fordi vi ikke synes er kult. Men vi må jo som alle andre forholde oss til verden, forteller Alexandersen.

Hun forteller at det bare ble reagert på ett banner i oppgjøret mot Molde.

– Våre supportere hadde med et banner som gjennom et ordspill identifiserte spilleren for dem som kjenner navnet fra før. Vekteren som kontrollerte banneret kjente kun deler av navnet til spilleren, og oppfattet derfor ikke ordspillet som problematisk, sier Alexandersen.

Øystein Neerland reagerte på VIF-supporternes bannere overfor TV 2 .

– Dette er ikke greit. Vi har gitt arrangør og delegat beskjed, sa Molde-direktør i april.

Påtalenemnda i NFF vurderte bannerhendelsen på Intility Arena, men opprettet ikke sak mot Vålerenga.

– Praksis fra de aktuelle bestemmelser som kan medføre sanksjoner, viser at terskelen for å påtale saker som omhandler bannere og tilrop fra tribunen har vært høy, uttalte Marit Fiane Grødum i påtalenemnda.

I Rosenborg sier daglig leder Tove Moe Dyrhaug at de ikke tillater politiske og rasistiske ytringer på bannere på Lerkendal.

– Vi har som alle andre klubber bannerkontroll. For våre egne supportere er det litt frihet under ansvar. Regelverket er ganske klart og vi er stort sett enige om hvor grensene går. Og det er jo lov å bruke sunn fornuft. Noe kan være artig, og noe er overhodet ikke passende, sier hun om det som er å lese på bannerne.