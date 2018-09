STEVNING: Rosenborg, her ved styreformann Ivar Koteng (til venstre) blir stevnet for retten av sine tidligere trenere Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun (til høyre). Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Kåre Ingebrigtsen går til sak mot Rosenborg

FOTBALL 2018-09-11T19:00:24Z

Rosenborgs tidligere trenerduo, Kåre Ingebrigtsen (52) og Erik Hoftun (49), trekker sin tidligere arbeidsgiver for retten - for usaklig oppsigelse. Duoen får full støtte fra trenerforeningen. RBK har «registrert stevningen».

Publisert: 11.09.18 21:00 Oppdatert: 11.09.18 21:27

– Vi forholder oss helt rolig til dette. I Rosenborg mener vi at vi har jussen og alt annet på plass i denne saken, sier personalsjef Trond Alstad til VG.

Stevningen blir sendt fra Ingebrigtsen/Hoftun og deres advokater, til Sør-Trøndelag tingrett om få dager. Hvis det blir rettsmegling, så skjer det trolig før jul. Hvis saken ender i rettssak, som det er sjanse for nå, så skjer det trolig ikke før i februar/mars neste år.

Fikk sparken 19. juli

Over en så lang periode kan denne saken strekke seg ut. Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun fikk sparken som henholdsvis hovedtrener og assistent 19. juli.

Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun representeres av advokat Stein Kimsås-Otterbech i Advokatfirmaet Thommessen AS og advokat Andreas Messelt Ekker i Bjerkan Stav Advokatfirma AS. De har følgende uttalelse:

– Det har vært skriftlig korrespondanse mellom partene, og det har blitt avholdt et resultatløst møte. Dette blir nå en rettslig prosess for domstolene, og vi mener at oppsigelsene av Hoftun og Ingebrigtsen er usaklige.

Slik så det ut da RBK-supportere hedret Ingebrigtsen og Hoftun etter at de hadde fått sparken:

Advokatene sier videre:

– Saken handler også om hvordan RBK benytter arbeidsavtaler som strider mot arbeidsmiljøloven , og Rosenborgs håndtering av prosessen mot Hoftun og Ingebrigtsen. Spørsmålet om norske fotballtreneres stillingsvern står sentralt, og Trenerforeningen støtter trenerne og søksmålene.

– Det stemmer, bekrefter leder for Trenerforeningen, Teddy Moen, overfor VG. Han forteller om «overraskelse og skuffelse» over Rosenborgs håndtering av denne saken, måten Hoftun/Ingebrigtsen ble sparket på.

– Manglende respekt

– Det er et klubbstyres rett til å si opp fotballtrenere, men det må gjøres på en skikkelig måte. Arbeidsmiljøloven gjelder også i fotball. I tillegg må du ha respekt for dine ansatte, mener Moen.

Trenerforeningens leder mener Rosenborg har «hoppet over loven» i denne saken.

– Vi må ha forventninger om at lovene som er satt opp, fra arbeidsgiver til arbeidstaker, blir fulgt. Det har ikke skjedd i denne saken, mener Moen - og begrunner det på følgende måte:

– Da Ingebrigtsen og Hoftun fikk sparken, fulgte ingen begrunnelse. Og henvendelsen kom heller ikke skriftlig, men muntlig. De ble bare bedt om å gå på dagen. I slike saker skal partene først ha et drøftelse-møte. Det hoppet ledelsen i Rosenborg glatt over. Det verste var at Erik Hoftun fikk beskjeden i et rom der det også var andre mennesker til stede.

Svært skuffende av Rosenborg. Dette kunne vært løst langt bedre, men siden det ikke ble gjort kan det nå bli rettssak, mener lederen i Trenerforeningen.

Slik forklarte styreleder Ivar Koteng sparkingen av Kåre Ingebrigtsen:

– Tar fighten

Teddy Moen mener dette handler om to ting - det juridiske og det moralske. Han mener at moralen har vært slett i denne saken.

– Vi skal huske på at dette er to legender i Rosenborg, to som har både spilt og trent klubben, Hoftun har også vært sportslig leder. De er ikke behandlet som de burde vært, mener Teddy Moen.

Dette handler selvsagt om juss, om økonomi, men også om «fotballtreneres rettigheter» generelt, ansettelse-vernet til trenere i Norge.

– At Ingebrigtsen og Hoftun tar denne fighten også på vegne av trenerne i Norge, det er vi veldig glade for, sier Trenerforeningens Teddy Moen til VG.

Rosenborg vil bruke sine advokater til å se på stevningen i ro og fred når den kommer, og har på nåværende tidspunkt ingen flere kommentarer.

Det har heller ikke Ingebrigtsen/Hoftuns advokat, Andreas Messelt Ekker.