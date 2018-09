– FORTSATT FAVORITTER: Selv om Nicklas Bendtner har havnet i trøbbel, mener ekspertene VG har snakket med at Rosenborg fortsatt er klare favoritter til å bli seriemester i eliteserien. Foto: LEE SMITH / X03806

TV 2-Mathisen om Bendtner-saken: – For meg sier det litt om lysten og motivasjonen hans

Uavhengig av hva som faktisk skjedde i København natt til søndag, mener TV 2-ekspert Jesper Mathisen at det er grunn til å stille spørsmål ved motivasjonen til Rosenborgs stjernespiss.

– Nå er Nicklas Bendtner riktignok skadet, men for min del sier det litt om lysten og motivasjonen hans at han bruker helgen til å gå på byen i København . Da gjør han i alle fall ikke alt han bør gjøre for å komme seg kjappest mulig tilbake på banen, sier Jesper Mathisen til VG.

Det var natt til søndag at Rosenborg-spissens tur på byen endte i skandale.

På vei hjem fra byen skal Bendtner ha havnet i klammeri med en taxisjåfør som siden har anmeldt RBK-spissen for vold .

– I fjor hadde Bendtner et «mission» om å komme tilbake for fullt og bli med i VM-troppen. I år har han ikke den samme motivasjonen, og jeg må si at jeg er skuffet over det han har prestert i år. Vi har ikke fått sett den samme spruten hos Bendtner i år, sier Mathisen.

Erik Huseklepp, som i år er fotballekspert i Bergens Tidende, deler ikke helt den samme skepsisen.

– Han hadde vel en frihelg. Jeg har ikke så sterke meninger om akkurat den hendelsen sier noe om motivasjonen hans, sier Huseklepp til VG.

Tror bråket påvirker gullkampen

Ni serierunder før slutt kjemper Rosenborg og Brann for alvor om seriegullet. Før helgens serierunde har Rosenborg to poengs forsprang på Brann.

– Tror du Bendtner-bråket har noen betydning for gullkampen?

– Ja, det tror jeg det gjør. Det skaper støy rundt Rosenborgs beste spiss. Selv om Bendtner har skuffet meg, så er han den beste spissen i Norge om han er skadefri. På sitt beste har han jo kvaliteter i Europa-toppen. Og nå fremover – i kamper som virkelig betyr noe – har han pleid å være på sitt beste. Men nå spørs det jo i hvilken grad Rosenborg får brukt ham fremover, sier Mathisen.

Brann-mann Erik Huseklepp tror ikke Rosenborgs spillergruppe lar seg påvirke av bråket.

– Spillergruppen har nok fokus på sitt. Så lenge Bendtner er i klubben, vil han nok ha støtte av spillerne. Det er selvfølgelig en uheldig situasjon for Rosenborg og Bendtner selv, men for spillerne betyr det nok ikke all verden, sier han.

Det samme mener Bengt Eriksen.

– RBK har gjort det eneste rette til nå. De må sjekke fakta i saken og finne ut hva som faktisk har skjedd. Det er ikke hyggelig for noen, men de må sjekke opp i det, sier Eurosport-eksperten.

Holder Rosenborg som favoritter

Mathisen påpeker at Rosenborgs spillergruppe responderte sterkt sportslig selv om de var så uenig i sparkingen av Kåre Ingebrigtsen at de ba klubben om å gjeninnsette ham .

Samtidig påpeker han at Bendtner-situasjonen kan gi dansken motivasjon.

– Det beste Nicklas Bendtner kan gjøre nå er jo å vise hva han kan på banen. Han har nok fortsatt et håp om å få seg en siste feit kontrakt i utlandet. Nå kan det være at den interessen har kjølnet etter bråket i helgen, men det er klart at situasjonen kan bli brukt til noe positivt av Bendtner, sier Mathisen.

Selv om sørlendingen tror Bendtner-bråket vil påvirke gullkampen, er han klar på at han fortsatt ser på Rosenborg som klare favoritter til seriegullet.

Det samme mener både Viasat-ekspert Roar Stokke og tidligere Brann-spiller Huseklepp.

– På generelt grunnlag kan jeg si at Rosenborg har den bredeste og beste troppen og er minst avhengig av en enkeltspiller. Jeg tror Rosenborg tar sitt fjerde strake seriegull, sier Roar Stokke.

PS! Bendtner mistet en personlig sponsor i IdHair etter episoden. VG har vært i kontakt med tre av Rosenborgs sponsorer: Coop, Sparebank1 og Trønder Energi. De har tillit til at klubben håndterer saken på en god måte.

