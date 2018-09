TØFF KONKURRANSE: Stefan Johansen. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Lagerbäck bør vrake kapteinen sin

ULLEVAAL STADION (VG) Det skal være vanskelig å sette ut kapteinen sin. Men Lars Lagerbäck bør gjøre det mot Kypros torsdag kveld. Fordi det gir det beste, norske laget. Og svensken tenker kun resultat mot kypriotene.

Knut Espen Svegaarden (kommentar)

Publisert: 05.09.18 19:19 Oppdatert: 05.09.18 19:46

Det er et tøft valg, kanskje det tøffeste svensken har gjort på sine 17 måneder som landslagssjef. Etter min mening er den beste fireren på den norske midtbanen nå for tiden: Mohamed Elyounoussi, Sander Berge, Markus Henriksen og Iver Fossum.

Det vil si at Stefan Johansen, landslagskapteinen, blir til overs. Det liker selvsagt ikke Fulham-spilleren, men han kommer til å ta det fint.

Johansen ser selv noe stort i dette norske laget. Så stort at han må regne med at plassen hans ryker i enkelte kamper. Det er han klar over. Og han kommer til å kjempe seg tilbake. Stefan Johansen vet hva han må gjøre: Inn på Fulham-laget – og vinne tilbake plassen på landslaget.

Og når alle er tilgjengelige, som nå, så er det plutselig stor konkurranse på den norske midtbanen.

Poenget er:

* Sander Berge er bankers på laget, og Markus Henriksen har tatt store steg på landslaget under Lagerbäcks ledelse, spesielt med Berge ved sin side. Det gir Hull-kapteinen stor frihet til å gjøre det han er best til: Komme bakfra og inn i motstanderens 16-meter, mens Genk-spilleren patruljerer bak ham.

* Stefan Johansen har startet de fire siste landskampene, to av dem som kant. Men i den formen Iver Fossum er i nå, med en voldsom smartness og arbeidskapasitet, er han blitt en ny Lagerbäck-favoritt. Fossum var glimrende i de to siste landskampene – og i Bundesliga nylig. Mohamed Elyounoussi på den andre kanten er selvskreven. «Moi» er Norges «frie mann», en som gjør laget uforutsigbart offensivt, men også en spiller som løper opp og ned i 90 minutter.

På A-landslaget er de minst like opptatt av hva spillerne gjør uten ball som med ball. Lars Lagerbäck er helt avhengig av spillere som flytter beina fort og mye. Og med denne midtbanen har han nettopp det: Forflytningsevne og stor arbeidskapasitet, ispedd kreativitet.

På topp er det mer usikkert hvem Lagerbäck velger som makker til Joshua King . Skal han gå for duell- og hodesterke Bjørn Maars Johnsen , som har startet de fire siste landskampene (med suksess), Alexander Sørloth , som er litt samme typen – eller favoritten Tarik Elyounoussi , som Lagerbäck er svak for på grunn av bevegelser og løpskapasitet. Vil Lagerbäck slå mye langt og høyt, spesielt i starten av kampen for å strekke kypriotene, så bruker han enten Sørloth eller Maars Johnsen. Han har stort sett brukt en «stor» og en «hurtig» i de fleste av kampene sine.

Jeg tipper han går for Alexander Sørloth. Men ville selv valgt Tarik Elyounoussi. Kypriotene har ikke spesielt hurtige forsvarsspillere, og duoen King/Tarik Elyounoussi vil kunne lage mye ugagn. I tillegg er King god som oppspillspunkt også. Han nærmer seg en komplett spiss.

I forsvaret er Kristoffer Ajer og Birger Meling sikre, det samme er Rune Almenning Jarstein i mål. Spørsmålet er om Lagerbäck velger Omar Elabdellaoui eller Jonas Svensson som høyreback, og om makkeren til Ajer i midtforsvaret blir Håvard Nordtveit eller Tore Reginiussen.

Sigurd Rosted kan også være et alternativ. Det blir i så fall å endre på noe som har fungert. Tipper han går for Reginiussen.

På backen kan han også bruke Martin Linnes , som Lagerbäck er svak for, men kanskje mest i en kantrolle. Han ønsker nok fysikken til Svensson foran farten til Elabdellaoui.

Kapteinen bør være Rune Almenning Jarstein, hvis Stefan Johansen ikke spiller. 33 år, 52 landskamper og bunnsolid spill over tid i Bundesliga – det er naturlig at Jarstein leder Norge mot Kypros, i Stefan Johansens fravær.

Mitt lag mot Kypros torsdag kveld (4–4–2): Rune Almenning Jarstein, Jonas Svensson, Kristoffer Ajer, Tore Reginiussen, Birger Meling – Iver Fossum, Sander Berge, Markus Henriksen, Mohamed Elyounoussi – Tarik Elyounoussi, Joshua King.