VG-kartlegging: Nesten ingen bergensere på landslaget: – De må se seg selv i speilet

ULLEVAAL (VG) VGs kartlegging av hvor herrelandslagsspillerne kommer fra, er nedslående lesning i Bergen. – De må se seg selv i speilet, melder trønderen Ole Selnæs.

Trøndere og østlendinger fyller sytti prosent av plassene i Lars Lagerbäcks landslagstropp til Nations League-kampene mot Kypros og Bulgaria.

Troms, Nordland, Sogn og Fjordane, Hordaland, Oppland og begge Agder-fylkene står for øyeblikket uten landslagsspillere på herresiden.

Verst står det til i vest, i Norges nest største by. Bergen har bare hatt én sentral landslagsspiller de siste femten årene: Erik Huseklepp med 36 landskamper og syv mål fra 2008 til 2014. Alex Valencia er den andre bergenseren som har landskamper i samme femtenårsperiode, ifølge VGs faktaekspert Geir Juva.

Ingen sørlendinger

Landslagstrønderne Ole Selnæs og Alexander Sørloth har samme melding til Bergen: Se dere selv i speilet! Men kretslederen i Hordaland tror på tilfeldighetene.

Slik er landsdelene representert på herrelandslaget:

Nord-Norge:

Stefan Johansen (Vardø, Finnmark) og Tore Reginiussen (Alta, Finnmark).

Nord-Norge har cirka ni prosent av befolkningen i Norge. To spillere utgjør 8,7 prosent av landslagstroppen.

Trøndelag:

Jonas Svensson (Verdal), Fredrik Midtsjø (Stjørdal), Markus Henriksen (Trondheim), Ole Selnæs (Trondheim) og Alexander Sørloth (Trondheim).

Trøndelag har rundt syv prosent av befolkningen. Fem spillere utgjør nesten 22 prosent av landslaget.

Vestlandet:

Ørjan Nyland (Volda, Møre og Romsdal), Sten Grytebust (Ålesund, Møre og Romsdal), Birger Meling (Stavanger, Rogaland) og Håvard Nordtveit (Vats, Rogaland).

Vestlandet har rundt 26 prosent av befolkningen. Fire spillere utgjør 17 prosent av landslagstroppen.

Østlandet:

Sigurd Rosted (Oslo), Joshua King (Oslo), Omar Elabdellaoui (Oslo), Kristoffer Ajer (Rælingen, Akershus), Sander Berge (Asker, Akershus), Martin Ødegaard (Drammen, Buskerud), Iver Fossum (Klokkarstua, Buskerud), Mohamed Elyounoussi (Sarpsborg, Østfold), Tarik Elyounoussi (Fredrikstad, Østfold), Rune Almenning Jarstein (Skien, Telemark) og Martin Linnes (Sander, Hedmark).

Østlandet har cirka halvparten av landets befolkning. Elleve spillere utgjør 48 prosent av landslagstroppen.

Sørlandet:

Den desidert minste landsdelen har i underkant av seks prosent av befolkningen, og har ingen landslagsspillere.

– Jeg vet ikke, svarer Erik Huseklepp på spørsmål om hvorfor bergenserne uteblir.

Da han mottok gullklokken for 25 landskamper i 2011, var han den første bergenseren som fikk uret siden Helge Karlsen i 1977.

– Det kommer en del gode spillere opp i Eliteserien. Kristoffer Zachariassen, Fredrik Haugen og Petter Strand er kanskje i en diskusjon, og jeg tror Zachariassen kommer inn på landslaget etter hvert. Haugen har også potensial. Men man bør kanskje se litt på hvorfor det stopper opp, sier Huseklepp – uten å presisere at Zachariassen kommer fra Sotra og ikke Bergen.

– Ikke tilfeldig

Claus Lundekvam (Austevoll) og Håkon Opdal (Odda) er hordalendinger som har gått hele veien i nyere tid, men for øyeblikket er det tørke i vest. Det gjelder også hos naboen Sogn og Fjordane.

– Ingen tvil om at vi skal ha spillere på landslaget. Vi står for cirka ti prosent av fotballaktiviteten i landet, og da skal vi «ha» ti prosent av landslaget. Vi mangler med andre ord to spillere der, sier kretsleder i Hordaland Tore-Christian Gjelsvik – uten å ha noe veldig godt svar på hvorfor det er slik.

Oslo, Trondheim, Stavanger, Drammen, Skien og Ålesund er byer med landslagsspillere, men i Bergen får man det altså ikke helt til.

– Vi er mange fordi Rosenborg jobber godt. Den desidert største klubben skal ha de beste ungdomsfasilitetene, og i en normal verden bør det komme flest gode spillere derfra. Nå er vi fem trøndere her med en fortid i Rosenborg, og det er bra jobbet av RBK, sier Ole Kristian Selnæs.

– Hva mangler i Bergen? Landslaget går jo glipp av spillere derfra.

– Jeg vet ikke hva de gjør feil i Bergen. Noe må det være, sier han.

– Bør de på studietur for å lære av rosenborgmiljøet?

– Det er klart de er nødt til å gjøre noe annerledes når de ikke har fått frem en landslagsspiller på mange år. Det er ingen grunn til at en stor klubb som Brann eller stor by som Bergen ikke skal ha landslagsspillere. Det er spesielt. De må se seg selv i speilet, uten at jeg skal belære dem. Jeg vet ikke hva de gjør. Det kan være tilfeldig, men det er også et tegn på at det ikke jobbes godt nok, mener Selnæs.

Mathisen: – Ingen i nærheten

Hordaland-kretsleder Tore-Christian Gjelsvik mener det ikke hersker tvil om at spillerutviklingen drives bra i området, og at samarbeidet med både bredde- og toppklubber fungerer godt. Han peker også på Branns gode utvikling de siste årene.

– Men vi innser at vi har et lite stykke igjen når vi ikke har noen A-landslagsspillere på herresiden. Vi har mange på aldersbestemte landslag, og det vil slå positivt ut i fremtiden. Jeg tror det er et snev av tilfeldigheter at vi ikke har fått frem spillere fra Hordaland. Det er vanskelig å sette fingeren på det, sier han.

På Sørlandet har man samme problem. Siste sørlending med spilletid for Norges A-landslag er lyngdølen Stefan Strandberg i oktober 2016. TV 2s ekspert Jesper Mathisen mener det jobbes for dårlig.

– Ingen er i nærheten av å være her, og det er fordi vi på Sørlandet ikke har fått frem mange nok gode spillere som har kunnet pushe hverandre. Det har vært for lite sult, og for få typer. Du så fra dag én at Ajer skulle bli landslagsspiller da han kom inn på Sør Arena. Jeg har vært i den Start-garderoben fra 2003 og inntil for et par år siden. Jeg så aldri en unggutt komme inn der jeg tenkte «jøss, han blir landslagsspiller». Jeg ser heller ingen nå, sier Mathisen.

Ball-fylket Finnmark

Jan Åge Fjørtoft blir engasjert når VG spør ham om «Bergen-gåten», og han mimrer tilbake til 90-tallet da spillerne kom fra «der ingen skulle tru at nokon kunne bu».

– Jeg tror at på sånne steder, om det er Bergen eller andre steder som ikke har hatt så mange landslagsspillere, trenger man noen som går i bresjen og får folk til å forstå at det er mulig å være herfra og få det til, sier Fjørtoft.

– Vi var en gjeng som kom fra Stryn, Gursken, Rekdal og Kristiansund. Vi var ganske nærme, og jeg har troen på at man inspirerer hverandre, tillegger han.

I Oslo fotballkrets sier leder Kari Margrete Hove at det er godt og systematisk spillerutviklingsarbeid, og godt samarbeid med toppklubbene Vålerenga og Stabæk, som gjør at Oslo produserer landslagsspillere.

– Hvis jeg skal være ærlig, så er det ikke kretsen som betyr mest. Det er det du gjør selv og det du gjør i klubben. Et par sonetreninger, det var liksom ikke det som gjorde at jeg kom på landslaget. Den jobben gjorde jeg selv før jeg kom til Rosenborg, sier Ole Selnæs.

Finnmark, med sine drøye 70.000 innbyggere og et klima som ikke gir grønne gressmatter året rundt, har to på landslaget – inkludert kapteinen.

– Det betyr mye å vise at man ikke trenger å komme fra de største byene, og ikke trenger å ha de beste forutsetningene, for å nå målene sine. Jeg vokste opp i Vardø med en grusbane og en innendørshall. Vil du det nok, så får du det til, sier Fulhams Stefan Johansen.

PS! Bjørn Maars Johnsen er vokst opp i USA, og er derfor ikke med i oversikten.

Norge-Kypros ser du på TV 2 eller følger på VG Live kl. 20.45 torsdag kveld.