Nedrykksspøkelset plager LSK-veteran Solér: - En nedtur for hele byen

Lillestrøm har vært på det øverste nivået i norsk fotball sammenhengende siden de rykket opp i 1974. Nå hjemsøker nedrykksspøkelset også klubbveteranen Erik Solér.

Han er født og vokst opp på Lillestrøm, og har gått gradene i klubben, og har mest lyst til å lese avisen opp-ned når han studerer eliteserietabellen. Med åtte serierunder igjen er Lillestrøm under streken på direkte nedrykksplass.

– Min første klubb var Lillestrøm, min andre var Hamburger SV. De rykket ned for første gang fra Bundesliga i fjor etter å ha kjempet noen år for å unngå å bli degradert. Hvis man over tid blir liggende kontinuerlig blant de fem-seks siste, så klarer man ikke å overleve. Der er LSK nå, dessverre. De må nok finne på mye for å klare å overleve, sier Erik Solér.

Han kom inn i A-stallen til Lillestrøm sommeren 1978 og har 216 obligatoriske kamper for «Fugla» - inkludert cup- og seriegull. Der har du grunnen til at nedrykk nå vil være en skikkelig nedtur.

Og skulle det skje, vil ikke klubben ha godt av det.

– Nei, noen klubber kan ha godt av det, ikke Lillestrøm. Det er ingenting som blir bedre i LSK ved å rykke ned. Klubben får mindre penger - og det har de ikke nok av. I tillegg blir laget mindre attraktiv for gode spillere. Det vil være en nedtur for hele byen, sier Solér og skryter av den fantastiske fotballkulturen og gode supportere som man alltid har hatt på Lillestrøm.

– For mange trenerskifter

– Lillestrøm har hatt fotballen. Den har vært sentral, og man kan ikke skryte av så mange andre ting.

– Men hva har gått gærent på Åråsen?

– Det er ikke sånn at det er veldig mye gærent med LSK, men sakte men sikkert har ikke klubben utviklet seg som mange av de andre klubbene. Det har blitt for mange trenerskifter opp gjennom årene, man har hatt utfordringer på eiersiden etter at Per Berg trakk seg ut, og så forsvant mye klubb- og fotballkompetanse da Torgeir Bjarmann ga seg. Torgeir var «limet» i klubben, mener Erik Solér.

Psykologen, som selv var inne som mental trener i LSK for noen år siden, frykter ikke konsekvensene om Lillestrøm skulle rykke ned en divisjon - i så fall for første gang siden 1966 - i «sorthvitt-tiden» hvor England ble verdensmester i fotball.

– LSK blir ikke borte, de kommer jo tilbake. Men det er en helt annen «business» å drive i divisjonen under. Selv om de fleste rykker rett opp igjen, så er det veldig tøft, sier Solér.

Selv har han ikke mistet troen på at LSK kan berge seg.

– Ingenting er avgjort. De har fortsatt muligheter til å klare seg. Det er bare å begynne å vinne fotballkamper - og det fort.

PS! Lillestrøm har til nå i år tatt 19 poeng. De siste fem årene har det andre laget som rykker direkte ned fra Eliteserien i gjennomsnitt tatt 27,2 poeng.

Lillestrøms fem neste seriekamper Tromsø (h)

Stabæk (h)

Brann (b)

Rosenborg (h)

Ranheim (b)