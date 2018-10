LITE TILLIT: Alexander Sørloth spiller lite fotball for tiden – enten det er for klubblaget Crystal Palace eller for landslaget. Foto: Trond Tandberg / Getty Images

«Mini» om Norges spisskamp: – Ingen kan si at Sørloth burde spille

Alexander Sørloth (22) står tilsynelatende bakerst i køen blant spissene til landslagssjef Lars Lagerbäck (70).

Hvem som starter som makker for stjernen Joshua King , såfremt han blir frisk nok til å spille , er et av de store spørsmålene før tirsdagens skjebnekamp mot Bulgaria på Ullevaal Stadion.

Bjørn Maars Johnsen og Tarik Elyounoussi har vekslet på plassen ved siden av Bournemouth-stjernen i de siste kampene, mens Sørloth virker å være det klare fjerdevalget. Trønderen, som også sliter med lite tillit i Premier League-klubben Crystal Palace , har fått desidert minst spilletid blant landslagets spissalternativer i løpet av de fem siste kampene:

Joshua King – 330 minutter. Har befestet sin posisjon som Norges soleklare førstevalg på topp. Han startet på benken mot Island i juni, men kom inn og både scoret og leverte en målgivende pasninger, og har siden den gang startet samtlige av Norges fire kamper. Totalt står han med 330 minutter fordelt på de fem siste kampene – klart mest av de fire spissene.

Lagerbäcks spisspar Slik har Lars Lagerbäck komponert spissparet sitt i de fem siste landskampene: Slovenia (1–0-seier): King og Elyounoussi. Bulgaria (0–1-tap): King og Maars Johnsen. Kypros (2–0-seier): King og Maars Johnsen. Panama (1–0-seier): King og Maars Johnsen. Island (3–2-seier): Maars Johnsen og Elyounoussi.

Bjørn Maars Johnsen – 283 minutter. Har en stund fremstått som Lagerbäcks foretrukne valg som King-makker. Han startet fire av de fem siste kampene og scoret mot Island i juni. Men etter en svak førsteomgang mot Bulgaria i september, da han misbrukte store målsjanser, ble han byttet ut til pause for Alexander Sørloth. Mot Slovenia var det Tarik Elyounoussi som holdt ham ute av elleveren, men Maars Johnsen ble valgt foran Sørloth som innbytter.

Tarik Elyounoussi – 149 minutter. Fikk starte med King mot Slovenia sist. Til tross for at han fikk et par store sjanser, klarte han ikke å score i sin 50. landskamp. Det betyr at han fortsatt ikke har scoret for Norge siden 13. oktober 2014 – mot Bulgaria på Ullevaal Stadion, akkurat som kveldens kamp.

Alexander Sørloth – 93 minutter. Spiller i en større liga enn både Maars Johnsen og Elyounoussi, og har en langt høyere prislapp på seg, men står akkurat nå bakerst i Lagerbäcks spisskø. Han har ikke startet noen av de fem siste kampene. Det har holdt til ett mål mot Island i juni.

– Naturlig at han er bakerst i køen

– Det overrasker meg ikke. Han er en unggutt som «akkurat» har begynt å spille fotball. Han har heller ikke hatt noen dundrende suksess i Crystal Palace siden han dro dit. Han kommer til å bli veldig god, men alle de andre spissene gjør sine ting bra. Det er ingen som kan si at Sørloth burde spille foran noen av dem, sier tidligere landslagsprofil Jahn Ivar «Mini» Jakobsen til VG.

Den høyreiste Crystal Palace-spissen virker – naturlig nok – lite fornøyd med situasjonen på landslaget. Etter 1–0-seieren over Slovenia, da han ble sittende på benken gjennom hele kampen, gikk han bestemt gjennom pressesonen mens han snakket i telefonen. Etter Kypros-kampen i september, da han heller ikke fikk spilletid, dukket han ikke opp foran pressen i det hele tatt.

– Det er definitivt naturlig at han er bakerst i køen, med mindre han gjør noe helt revolusjonerende på trening. Det er ikke han som står og banker på for å ta den plassen ved siden av King, mener «Mini».

Uenige om spissvalg

Når Norge tirsdag kveld spiller sin viktigste landskamp så langt under Lars Lagerbäck, hjemme mot Bulgaria, mener han at de burde følge samme oppskrift som mot Slovenia i helgen:

– Vi er alle enige om at King skal spille. Jeg tror det blir en relativt åpen kamp, og da tror jeg kanskje Tarik er det beste alternativet. Det kommer til å være rom, og da trenger vi en spiss i bevegelse. Maars Johnsen og Sørloth er litt stasjonære.

Tidligere landslagskaptein Kjetil Rekdal, som skal sitte i VGTVs studio under kampen, er ikke av samme oppfatning.

– Hvem du velger ved siden av King, er avhengig av hvilken strategi du velger. Vi kommer nok til å møte et lavtliggende Bulgaria som kommer til å spille kompakt og tøft. Da tror jeg vi må prøve å få mange baller inn i boksen. Jeg ville derfor valgt et oppspillspunkt, altså Sørloth eller Maars Johnsen. Men jeg ser ikke kampene deres på klubblaget, så det er umulig for meg å påstå at den ene burde spille foran den andre, sier Start-treneren.