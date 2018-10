Barcelona storspilte uten Messi

(Barcelona - Inter 2–0) Med en skadet Lionel Messi (31) på tribunen tok Barcelona et stort steg mot avansement i Champions League.

Messi måtte gå av med skade i helgen mot Sevilla, og var ikke klar til onsdagens oppgjør. Da dukket erstatter Rafinha opp og sørget for 1–0-scoringen. Kort tid før slutt satte Jordi Alba på rakettfarten, løp gjennom og sørget for 2–0.

Med seieren har den regjerende La Liga-mesteren full pott på de tre første kampene, tre poeng ned til Inter, og åtte ned til Tottenham og PSV.

– Bortekampen mot Inter blir avgjørende for om de vinner gruppen. Seier med to mål i denne kampen gir et veldig godt utgangspunkt, sa TV2s Petter Myhre på direkten.

– Spiller vi som i de to første kampene går vi videre, sa Inters Ivan Perisic i intervju med TV2 om italienernes sjanser til å gå videre.

Unggutt strålte

Det var en kamp hvor Barcelona dominerte fullstendig, og andre offensive spillere, som Luis Suárez, Philippe Coutinho, og ikke minst unggutten Arthur på midtbanen, som viste at Barcelona har mange strenger å spille på.

Barcelona-trener Ernesto Valverde fikk pipekonsert mot seg da han byttet ut sistnevnte, før hele stadion reiste seg for å applaudere innsatsen til den 22 år gamle brasilianeren som kom til Barcelona i sommer.

– Jeg skulle gjerne tatt de siste 15 minuttene med Arthur på banen, han har vært fantastisk, var Petter Myhres dom.

Inter kom tidvis knapt ut av egen banehalvdel, Barcelona produserte en rekke flotte angrep, og hadde flere sjanser til å øke ledelsen. Men både Coutinho og Suárez, samt midtstopper Lenglet brente store sjanser.

– Vi må være ærlig, de var mye bedre enn oss. Skal vi få med oss noe i neste kamp må vi gjøre det bedre, sa Inters Ivan Perisic i intervju med TV2.

– Barcelonas kravstore supportere virker godt fornøyd med laget uansett i kveld, slo TV2-kommentator Øyvind Alsaker sikkert fast.

Messi som måtte gå av med skade i helgens seier over Sevilla, mister etter all sannsynlighet også søndagens El Clasico mot et kriserammet Real Madrid.