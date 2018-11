Usain Bolt fikk ikke proffkontrakt i Australia

FOTBALL 2018-11-02T02:07:44Z

Verdens raskeste mann ble ikke enig med A-leagueklubben Central Coast Mariners.

Publisert: 02.11.18 03:07 Oppdatert: 02.11.18 03:41

I en pressemelding den australske fotballklubben publiserte natt til fredag norsk tid står det at treningsoppholdet for jamaicaneren er over med umiddelbar virksomhet.

Årsaken er at utøverens representant Ricky Simms og Central Coast Mariners ikke har kommet til enighet om en avtale begge parter var fornøyd med.

32-åringen har vært på prøvespill i Australia de to siste månedene, og for noen uker siden ble det opplyst at Bolt hadde blitt tilbudt kontrakt, men at han ikke var fornøyd med betingelsene.

– Uten hjelp fra en tredjepart er det usannsynlig at Bolt og Central Coast Mariners vil bli enig, opplyste klubben den gang.

Nå er det altså klart at partene går hver til sitt.

Klubben opplyser samtidig at de har hatt dialog med eksterne bidragsytere for å komme frem til en løsning som kunne få Bolt til å bli i klubben. De kunne likevel ikke garantere ham spilletid for førstelaget tross den enorme oppmerksomheten klubben har fått etter at jamaicaneren ankom klubben.

Scoret i veldedighetskamp

Usain Bolt , som fortsatt har verdensrekorden på 100 og 200 meter, scoret blant annet to mål i sitt første oppgjør fra start med klubben.

Det skjedde i en veldedighetskamp tidligere i måneden. Han hadde da tidligere hatt ett par innhopp i treningskamper for førstelaget. I den påfølgende offisielle kampen var Bolt ikke med i troppen.

Bolts representant opplyste for noen uker siden at sprinteren hadde avslått et tilbud om å flytte til Malta og spille for klubben Valletta FC.

Jamaicaneren har tidligere trent sammen med tyske Borussia Dortmund, sørafrikanske Mamelodi Sundowns og norske Strømsgodset.

I den samme pressemeldingen sier mannen, som vant åtte OL-gull og 11 VM-gull, at han takker klubben for at han fikk lov til å begynne fotballdrømmen hos dem.

– Jeg vil takke eierne, ledelsen, de ansatte, spillerne og tilhengerne for at jeg ble tatt så godt imot i klubben. Jeg ønsker dere lykke til denne sesongen, sier Bolt.