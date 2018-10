MØTES IGJEN: Brann-trener Lars Arne Nilsen (t.v.) og Vadim Demidovs Stabæk møtes på Nadderud søndag kveld i det som blir en skjebnekamp for begge lag. Her fra en bortekamp mot Lillestrøm da sistnevnte var Nilsens midtstopper. Foto: Bjørn S. Delebekk

Demidov vil ødelegge for gamlesjefen: – Har fortalt trenerne alt jeg vet om dem

FOTBALL 2018-10-21T11:45:41Z

Vadim Demidov (32) har gitt Stabæk-trener Henning Berg alle detaljer han sitter på etter sine nesten tre år i Brann. Han tror duellen mot Lars Arne Nilsen på søndag utspiller seg like mye i hodet som på banen.

Publisert: 21.10.18 13:45

– Jeg vet en del ting om Brann og har snakket med Henning om det. Samtidig snakker de nok om meg og oss i Bergen også, sier 32-åringen lurt til VG.

– Du tror du er et tema der borte også?

– Ja, det er ingen tvil om det. Han kjenner mine styrker og svakheter også.

For selv om Stabæk har forberedt seg til møtet med Brann med rutinepregede analyser, har Demidov hatt en ekstra finger med i spillet i forberedelsene.

– Jeg har fortalt trenerteamet alt jeg vet om dem og alt de har spurt om når det gjelder Brann.

«Mind games»

Vadim Demidov gjør det samtidig klinkende klart at Lars Arne Nilsen også vet hvor han angripe både Demidov og resten av Stabæk-laget.

– Han kommer nok også med en idé om hvordan jeg tenker og hvordan jeg vil spille på søndag. Så er det mulig han er klar over det jeg vet og prøver å overraske på en helt annen måte. Det blir litt «mind games» hele greia.

– Det er mulig vi begge ender med å overtenke på det hele, ler han.

32-åringen vil ikke utdype hvilke detaljer han og Berg har pratet om.

– Det får du nok ikke av meg. Dessuten er Norge et såpass lite og åpent land at jeg føler de fleste vet veldig mye om hverandre allerede.

– Men jeg har en idé om hvordan Lars Arne kommer til å angripe kampen mot oss. Det blir sånne små situasjoner underveis som avgjør. Men akkurat hva jeg tror det blir, holder jeg for meg selv.

Bærer gjerne presset

Vadim Demidov er den eldste i Stabæk-troppen og kun én av to spillere som har rundet 30 år. Det fører med seg en del forventninger.

– At jeg har et ekstra ansvar, det er det ingen tvil om. Men jeg tar heller det presset enn de mange unge spillerne her. Det er ikke så mye erfaring i troppen når det kommer til bunnstrid.

– Jeg har prøvd å si til dem at det handler om å omfavne det presset vi er under. Det er kampene vi får nå fremover som er morsomme å spille – de som betyr noe. Det er ingenting å frykte, det er bare fotball.

Trener Henning Berg er også tydelig på hva han forventer av sin rutinerte midtstopper.

– Han har rutine, erfaring og har spilt fotballkamper før for å si det sånn. Det er viktig å ha sånne. Han er nok en litt høyere stemme enn de andre gutta.

Den tidligere utenlandsproffen sier seg enig:

– Han har såpass CV at det var ikke vanskelig for meg å forstå hva han ville ha av meg da jeg kom hit.

– Veldig viktig for laget

En av de yngre som virkelig setter pris på Demidovs innmarsj i klubben, er Andreas Hanche-Olsen, som ble utnevnt til kaptein før sesongen.

– Han er helt klart veldig viktig for laget. Han har vært veldig flink med meg, sier 21-åringen, før han fortsetter:

– Det er litt måten han er på: tøff og direkte, men samtidig så bryr han seg veldig om de rundt seg.

Og selv om Vadim Demidov selv ikke vil ha på noe «farsfigur»-stempel på Nadderud, tar han gjerne en annen rolle.

– Jeg er nok kanskje litt som en mentor. Jeg har jo vært med på ufattelig mye i forhold til mange av de andre, både når det kommer til alderen min og erfaringen min fra utlandet.

– Jeg håper de lærer litt av meg og tar med seg noe fra meg. Men ikke absolutt alt, ler han.

VG prøvde fredag kveld å komme i kontakt med Lars Arne Nilsen, uten å lykkes.