Bekreftet: Leicester-eier Srivaddhanaprabha døde i helikopter-ulykken

FOTBALL 2018-10-28T22:01:03Z

Leicester City-eier Vichai Srivaddhanaprabha (61) overlevde ikke helikopter-krasjen like ved King Power Stadium etter uavgjort-kampen mellom Leicester og West Ham lørdag. Ingen av de fem om bord i helikopteret overlevde.

Publisert: 28.10.18 23:01 Oppdatert: 28.10.18 23:54

Det bekrefter klubben selv på Twitter .

Srivaddhanaprabha skulle fly i helikopteret sitt tilbake London som han pleide i forbindelse med kampene til Leicester. Helikopteret tok av fra King Power stadion omtrent en time etter kampslutt. Det gikk fort fryktelig galt og helikopteret krasjet kun rundt 200 meter fra stadion.

– Det er med den dypeste sorg og knuste hjerter at vi bekrefter at Vichai Srivaddhanaprabha var blant dem som på tragisk vis mistet livet på lørdag da et helikopter som fraktet han og fire andre krasjet utenfor King Power Stadium. Ingen av de fem personene om bord overlevde, heter det i pressemeldingen fra klubben.

Leicestershire-politiet melder at de fire andre som mistet livet var: Piloten Eric Swaffer, passasjer Izabela Roza Lechowicz, samt Nursara Suknamai og Kaveporn Punpare fra teamet til Srivaddhanaprabha.

Helikopteret var av typen Augusta Westland AW169 og var tiseters. Dette er samme helikoptertype som Justis- og beredskapsdepartementet sommeren 2017 bestemte seg for å kjøpe inn til Politihelikoptertjenesten i Norge. Etter det VG forstår er det første gang det har vært en ulykke med denne helikoptertypen.

Vitner og TV-bilder viste at det ble stor brann etter ulykken.

Thailandske Srivaddhanaprabha, som eier selskapet King Power, kjøpte Leicester City i 2010, og ble direktør i klubben i 2011. I 2016 sto de for en av de største overraskelsene i idrettshistorien da Claudio Ranieri trente laget til seriegull.

Forbes har skrevet at Srivaddhanaprabha er god for 40 milliarder kroner og at han er Thailands femte rikeste mann.

Ifølge britisk presse skal den danske keeperen Kasper Schmeichel ha vært vitne til ulykken. Det samme gjelder den engelske legenden og tidligere Leicester-keeper Peter Shilton. I tiden etter ulykken lørdag kveld har fansen lagt ned blomster utenfor stadion.

Klubben bekrefter i pressemeldingen at den kommende ligacupkampen mot Southampton er utsatt.

– Ord kan ikke beskrive hvordan jeg føler meg. En sann stor, snill og kjærlig mann vil bli savnet så mye blant alle, skriver Harry Maguire, England- og Leicester-stopper, på Twitter.