INNFLYTELSESRIK: Den argentiske TV-personligheten, modellen og agenten Wanda Nara har mye inflytelse på ektemannen, som nå jages av storklubber i Europa. Foto: STEFANO RELLANDINI / Reuters

Icardis modellkone med stikk mot Ronaldo: – Ville likt å se ham sitte stille på benken

FOTBALL 2018-11-07T11:33:49Z

Det var etter at Mauro Icardi (24) ble benket i Inters 5–0-seier mot Genoa i helgen at stjernespillerens kontroversielle ektefelle og agent, Wanda Nara (31), uttalte seg kritisk til Cristiano Ronaldo (33).

Publisert: 07.11.18 12:33

• Her er onsdagens oddstips

– Mauro har gått glitt av tre kamper (i Serie A). Han har seks mål og er veldig nær Cristiano, sa Nara på det italienske TV-programmet Tiki Taka ifølge spanske AS .

Ronaldo har spilt alle Juventus’ 11 seriekamper så langt i sesongen og scoret syv mål. Ett av målene var dette kremmerhuset mot Empoli for to uker siden:

Det stoppet likevel ikke Nara i å antyde portugiseren aldri ville fått den samme behandlinger som ektemannen.

Husk å spille Vikinglotto på onsdag. Da kan du hente ca. 285 millioner i førstepremiepotten. Lever kupongen her!

– Jeg ville likt å se Cristiano sitte stille på benken mens laget hans scoret fem mål, der han kunne hatt tre, fortsatte hun i et tydelig stikk til portugiseren.

For mens Icardi satt på benken hele kampen i kalasseieren mot Genoa i helgen, spilte Ronaldo hele kampen og 33-åringen leverte sesongens sjette målgivende:

Tross skriverier i media om at ektemannen og Barcelona-stjernen Lionel Messi ikke er verdens beste venner, hevdet Nara at ektemannen har et svært godt forhold til sin landsmann.

– Han har mange flotte minner fra klubben (Barcelona), han vokste opp der.

Icardi tilbragte fire sesonger i ungdomsakademiet hos Barcelona før han dro videre til Sampdoria i 2011.

– Han har et fantastisk vennskap med Lionel Messi. Jeg vil at han (Messi) skal spille, akkurat som med Mauro, sa hun før Champions League-møtet mellom klubbene tirsdag.

Nara er ikke ukjent med å skape overskrifter i fotballverdenen. I 2014 giftet hun seg med argentineren kun få måneder etter at det fem år lange ekteskapet mellom Nara og Icardis tidligere lagkamerat i Sampdoria, Maxi Lopez, i tok slutt.

Onsdag kveld får Ronaldo muligheten til å scoret sitt første CL-mål for sesongen når de tar i mot Manchester United i Torino.

VG-tips: Tror på hjemmeseier

Champions League-pulje H. Juventus vant den omvendte kampen 1-0 for to uker siden. Italienerne gikk på løp, vant andreballene og var bare så påskrudde i den kampen. Men noe av det som kanskje huskes best var hvor defensive Man.Utd. var.

De la seg bakpå, det var liten samhandling og få muligheter når de endelig fikk ballen. Noe av det samme var det i første omgang borte mot Bournemouth lørdag. Men så fikk United opp farten etter pause, særlig etter innbyttene av Herrera (mb) og Rashford (a). Og det er det United må prøve på igjen. Å vinne kontrollen på midten og å utnytte farten til Rashford - men alt det er lettere sagt enn gjort selvfølgelig i Torino.

Gjestene har fått litt hjelp av et svakt Valencia-lag i denne gruppen. Spanjolene står med to poeng, mens United har fire. Juventus har full pott, og virker utilnærmelige. Vertene mangler opp mot seks mann. Uniteds Dalot (f), Valencia (f), Fellaini (mb) og Lukaku (a) er tvilsomme.

Klikk her for å levere dette spillet.