Bilder viser blodig taxisjåfør etter Bendtner-bråk: – Sjokkert over mitt eget slag

KØBENHAVN/OSLO (VG) Nicklas Bendtner (30) mener han reagerte i selvforsvar da han slo ned en taxisjåfør i København natt til 9. september. Sjåføren selv husker ingenting av slaget og de påfølgende sekundene.

En overvåkningsvideo fra inne i taxien, som ble vist frem i København Byret fredag morgen, viser at Rosenborg-spissen og kjæresten Philine Roepstorff havner i en konflikt med taxisjåføren fordi de mener han angivelig kjører i feil retning.

Idet paret går ut av taxien roper sjåføren «ditt fuckings lille ludder» til Bendtners kjæreste.

Taxisjåføren kjører deretter videre, men snur og kjører tilbake til paret fordi han tilsynelatende er irritert for at de ikke har betalt for turen. Han åpner vinduet og krangler med dem før han går ut av bilen. Den første overvåkningsvideoen viser ikke det påfølgende slagsmålet.

Dette er de tiltalt for Dommer Kirsten Schmidt åpnet rettssaken med å lese opp tiltalen mot taxisjåføren og Bendtner: Taxisjåføren er tiltalt for forsøk på vold ved å kaste en flaske mot Bendtner og hans kjæreste Philine Roepstorff. Han er i tillegg tiltalt for å ha kjørt uten sikkerhetsbelte samt å ha snakket i telefonen mens han kjørte. Taxisjåførens advokat sier at han nekter seg skyldig for forsøk på vold, men at han erkjenner de to sistnevnte forholdene.

Bendtner er tiltalt for å ha slått taxisjåføren i ansiktet med knyttneven og deretter sparket ham i hodet slik at han brakk kjeven. Han er i tillegg tiltalt for å ha kjørt uten sikkerhetsbelte og for å ha stukket av fra regningen på 52 kroner. Fotballspilleren nekter seg skyldig, men erkjenner at han kjørte uten sikkerhetsbelte.

I den andre overvåkningsvideoen, fra utsiden av taxien, vises deler av slagsmålet: Først kaster taxisjåføren noe etter paret, deretter kommer Bendtner mot bilen og ser ut til å dytte sjåføren hardt mot bakken, og til slutt ser man en bevegelse fra Bendtner mot taxisjåføren som ligger utenfor bildet. Det er dermed vanskelig å se om Bendtner sparker sjåføren, slik han er tiltalt for. Umiddelbart etter dette forlater paret stedet.

– Jeg reagerte i selvforsvar, sier Bendtner, som erkjenner at han slo sjåføren i ansiktet, men benekter at han deretter sparket ham mens han lå nede.

– Han ligger helt stille og jeg tar et stort skritt for ikke å gjøre mer skade. Jeg er sjokkert over mitt eget slag og virkningen av det, og vil sikre meg om at det går bra med ham, sier Bendtner i rettssalen der 12 danske journalister har fått plass, mens VG og annen presse befinner seg i et lytterom i byrettens kjeller.

Da RBK-stjernen ble avhørt av politiet senere samme natt som hendelsen, nektet Bendtner for at det hadde vært fysisk kontakt. I retten var forklaringen hans altså en helt annen. Dette forklarer dansken med at «det var en ny situasjon. Fire betjenter kom opp til meg, og kjæresten min var der. Det var rimelig utrygt. Jeg følte meg ikke sikker nok i den situasjonen til å uttale meg om det.​»

Taxisjåføren: Fikk rasistiske tilrop

I sin forklaring sier taxisjåføren at han kjørte tilbake mot paret for å få pengene de skyldte ham for taxituren. Han bekrefter at han på vei tilbake til paret, i en telefonsamtale med en venn, sa at «jeg sverger på min mors grav, jeg skal slå ham». Han sier at han ropte ut av vinduet til dem at de skyldte ham penger, og sier at han hørte paret rope noe som «sorte svin» til ham. Ifølge taxisjåføren kastet han deretter en tom boks mot dem fra rundt fem meters avstand.

– Jeg kastet ikke for å skade, men for å gjøre dem oppmerksom på at de skulle betale for taxituren, forklarer taxisjåføren, som sier at boksen ikke var i nærheten av å treffe paret.

Sjåføren sier at han ikke husker noe mer etter at paret «kom farende mot ham».

– Og så går jeg ut som et lys. Noen vitner fortalte meg at han brukte meg som dørmatte, sier taxisjåføren, som bedyrer at han ikke kan huske at han fikk et slag mot hodet eller at han ble liggende nede på bakken.

Etter taxisjåførens forklaring vises det bilder av taxisjåføren tatt etter hendelsene. Han har blod på øret og det som ser ut som en kul i pannen. Begge kinnene til sjåføren ser forslåtte ut.

En kollega av taxisjåføren, som var på tråden med ham gjennom hendelsene, sier i vitneboksen at han senere kjørte for å finne ham, og at han fant taxisjåføren alene med «litt blod på seg».

Det siste vitnet, politibetjenten som kom først til stedet, forteller at taxisjåføren hadde en del skader i ansiktet: Fem-seks kuler, rifter, at han blødde litt fra det ene øret, og at han virket fortumlet.

Dette skal avgjøres – Det som retten skal vurdere, er om den tiltalte sjåføren har forsøkt å utøve vold ved å kaste en gjenstand mot Bendtner og hans kjæreste, og om Bendtner har slått og sparket sjåføren for å skade ham eller for å beskytte seg selv, forklarer anklageren. – Hvis en handling er gjort i nødverge, så skal man ikke straffes, påpeker aktor.

Bendtner: – Jeg følte meg truet

Ifølge Bendtner oppstod krangelen fordi taxisjåføren ikke fulgte hans instruksjoner om hvilken vei han skulle kjøre. Han beskriver det situasjonen som «ubehagelig».

Deretter forklarer han at han og kjæresten gikk ut av taxien og begynte å gå langs fortauet, før taxien dukket opp igjen og «kjører etter oss på sykkelstien». Bendtner hevder at han roper til sjåføren at han bare skal kjøre videre, etterfulgt av et dansk skjellsord.

– Jeg følte meg truet, forklarer Rosenborg-spilleren, som deretter beskriver at taxisjåføren skal ha kastet «en plastikkflaske» mot paret, og at den passerte ham i brystregionen.

Så beskriver han sammenstøtet med taxisjåføren:

– Vi konfronterer hverandre og løfter armene samtidig, så slår jeg først. Jeg fryktet hva som kunne skje med meg og min kjæreste fordi han kastet ting etter oss.

I utgangspunktet skulle Bendtners kjæreste vitne, men det ble senere bestemt av aktor og forsvarerne at det ikke var nødvendig at hun vitnet likevel.

