TIL ÅTTEDELSFINALE: Sebastian Larsson og lagkameratene kan juble for avansement i EM. Foto: MAXIM SHEMETOV / X90156

Sverige videre i EM

En hjelpende hånd fra Danmark sendte Sverige videre i fotball-EM. Danmark møter Wales i åttedelsfinalen, mens det foreløpig ikke er klart hvem svenskene skal spille mot.

Av Magnus Gamlem

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Danmarks seier over Russland og Belgias seier over Finland sørget for et skred av lag som er videre i EM.

Resultatene sikrer avansement for Sveits, England, Tsjekkia, Frankrike og Sverige. Disse lagene kan ikke ende sist i sine grupper og heller ikke bli blant de dårligste treerne.

For svenskenes del var også avgjørende at ikke Østerrike og Ukraina spilte uavgjort tidligere i dag. Parken i København eksploderte etter hvert som målene rant inn bak Russlands keeper, men også i Sverige feiret man med naboen i sør.

Det er foreløpig ikke klart hvem Sverige møter i åttedelsfinalen.

Sverige imponerte da de spilte uavgjort mot Spania i deres første EM-kamp. De gule og blå fulgte opp med en 1–0-seier over Slovakia etter scoring av Emil Forsberg.

De står nå med fire poeng og topper gruppe E før siste gruppespillskamp. Der møter Sverige Polen.

Saken oppdateres.