HØSTER STORM: Utenriksminister Péter Szijjártó har fått merke nordmenns vrede i kommentarfeltene på sin Instagram-profil. Foto: AP

Bombarderer Instagram-konto til ungarsk politiker etter regnbue-nei

Da UEFA sa nei til å lyse opp Allianz Arena i regnbuefargene, fikk Mads Hansen en lys idé. Det går nå ut over Ungarns utenriksminister.

Av Jostein Magnussen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Utenriksminister Péter Szijjártó sin Instagram-konto blir nå nemlig bombardert i kommentarfeltet av regnbueflagg - et symbol for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Onsdag morgen har politikerens siste insta-post fått over 10.000 kommentarer. Mads Hansen skal ha mye av skylden/æren. Han fikk enorm respons da han kom med denne oppfordringen på Instagram-story:

– Nå tenker jeg bare høyt her, men siden det ikke er lov å markere sin støtte på Allianz Arena ... Kunne man gjort det på hans Instagram-profil i stedet?

Og det kunne man.

Blant idrettsstjernene som har latt seg engasjere er volleyballspiller Christian Sørum, håndballspiller Gøran Søgard Johannessen, Caroline Graham Hansen, Emil Bohinen, roeren Kjetil Borch, Kristine Leine, hekkeløper Amalie Iuel, Fredrik Oldrup Jensen, høydehopper Tonje Angelsen, Sigrid Heien Hansen, Aurora Mikalsen, Kristine Nøstmo, Fredrik Pallesen Knudsen og Vegard Leikvoll Moberg.

Det er også flere norske kjendiser som har kommentert med regnbuens farger i kommentarfeltet: Ida Fladen, Kasper Wikestad, Henriette Stensrup, Dennis Vareide, Mikkel Christiansen, Marcus Gunnarsen, Victor Sotberg, Tinashe Williamson, Selda Ekiz og Peter Bubresko - for å nevne noen.

IKKE LOV: Dette var slik Tyskland ønsket at Alianz Arena skulle se ut under onsdagens kamp. Foto: Andreas Gebert / X06742

– Rett avgjørelse

Bakgrunnen for aksjonen er at det europeiske fotballforbundet (UEFA) sa nei til å lyse opp stadion i München i regnbuens farger, i det som skulle være en markering mot en ny lov i Ungarn som forbyr «promotering av homofili» overfor mindreårige.

Reaksjonene har ikke uteblitt. - Skam dere, var Caroline Graham Hansens beskjed til UEFA.

UEFA sa nei til markeringen i München i forbindelse med EM-kampen mellom Tyskland og Ungarn fordi den hadde en politisk karakter og var spesielt rettet mot avgjørelsen til den høyrepolitiske regjeringen i Ungarn.

Beslutningen ble godt mottatt i Ungarn av utenriksminister Péter Szijjártó.

– Lederne i UEFA tok den rette avgjørelsen ved å ikke bidra til en politisk provokasjon mot Ungarn. Takk Gud for at lederne i europeisk fotball fortsatt har sunn fornuft, meldte utenriksministeren ifølge AFP.

Selv har Mads Hansen kommentert følgende under det ene bildet til utenriksministeren:

«Håper det er greit å blande Instagram og politikk». Kommentaren har over 5000 likes i skrivende stund.

Symbolene for LHBTI-bevegelsen kommer til å være synlig alle steder i München i dag - bortsett fra på Allianz Arena, lover byens borgermester. Blant annet blir regnbuens farger å lyse opp det 291 meter høye Olympiatårnet.

Managementselskapet til Mads Hansen er MaxSocial, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.