Kommentar

Det er lett å bli historieløs om «Den viktigste kampen»

Av Knut Espen Svegaarden

GLEDER SEG: Landslagsprofilene Martin Ødegaard (t.v.) og Haitam Aleesami var i godt humør på trening før kampen mot Serbia. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

ULLEVAAL STADION (VG) «Den neste fotballkampen er alltid den viktigste», er et av Nils Arne Eggens mange, og mest sannferdige, sitater. For det er lett å bli historieløs når mye står på spill.

Det er mange som snakker om møtet med Serbia torsdag kveld som den viktigste landskampen for de norske fotballherrene på 20 år.

I beste fall er dette historieløst, selv for dem som konstant messer om at «fotball er ferskvare», og glemmer at glemskhet samtidig er et hyppig fenomen blant mennesker.

Men det er til å forstå at nordmenn, de som elsker fotball, så gjerne vil se Norge i et sluttspill for menn – 20 år etter den brutale slutten på EM 2000 i Arnhem, Nederland.

Nils Johan Semb i knestående, etter 0–0 mot Slovenia samtidig som Spania slo gamle Jugoslavia på overtid, er fortsatt vondt for mange. Det var en brutal opplevelse. Men etter tre sluttspill av de fire siste, fra 1994 til 2000, så var det der og da vondt å tro at bildet av Semb fortsatt skulle være det siste av Norge i et sluttspill 20 år senere.

Men det er fortsatt sannheten. Og derfor blir hver avgjørende kamp «siden EM 2000» alltid den viktigste.

Sannheten er at det har vært spilt «den viktigste fotballkampen» åtte ganger etter kampen i Arnhem. Og Lars Lagerbäck er den femte landslagssjefen som får sjansen, i det niende og kanskje tiende forsøket siden 2000.

Nils Johan Semb fikk selv den første muligheten, og i november 2003 spilte Norge «sine viktigste kamper» – mot Spania i playoff til EM 2004 i Portugal. Håpet levde etter 1–2 borte, på grunn av keeper Espen Johnsens fenomenale oppvisning i Valencia. I hjemmekampen gikk alt galt. Keeper Johnsen ble skadet, men fikk fortsette selv om han var sterkt hemmet, gjorde tabber, Norge tapte 0–3 – og Sembs siste kamp som landslagssjef endte med at stand-in-keeper Frode Olsen taklet en tilskuer som hadde kommet seg inn på banen.

Åge Hareide fikk de neste to sjansene, og det ble tre ganger «den viktigste kampen» for den nåværende Rosenborg-treneren. Først to play-off-kamper mot Tsjekkia, i november 2005, for å komme til VM 2006 i Tyskland. Norge gjorde to ganske gode kamper, men tapte begge 0–1.

Så hadde Norge matchball hjemme mot Tyrkia i kvalifiseringen til EM 2008, «den viktigste kampen», tok ledelsen ved Erik Hagen, men sprakk/dummet seg ut – og tapte 2–1. Hareide brukte Alexander Tettey, 21 år gammel og med 18 minutters landslagsspill bak seg, som anker på midten i stedet for rutinerte Vidar Riseth. Grepet var ingen suksess.

Drillo var nestemann. Etter 10 poeng på de fire første kampene i kvalifiseringen til EM 2012, tapte Norge borte mot Portugal, men hadde fortsatt en sjanse – bort mot Danmark i september 2011. Norge tapte 2–0 i «den viktigste kampen» på det tidspunktet. Også her ble det gjort en merkelig disponering i laguttaket, da Håvard Nordtveit, 21 år gammel og med 45 minutters landslagsspill bak seg, fikk ankerrollen på midtbanen. Henning Hauger hadde storspilt i den rollen i 18 strake kamper.

Per-Mathias Høgmo fikk en, for mange, overraskende sjanse i 2015. Etter å ha kommet skjevt ut fra hoppkanten til EM 2016, tok det seg opp, blant annet med seier hjemme mot sterke Kroatia, og dermed ble det to play-off-kamper mot Ungarn. «De to viktigste kampene til et norsk landslag» var den enkle tilnærmingen den gangen, Norge var noe uheldige i hjemmekampen, tapte 1–2. Returkampen huskes best for at Høgmo brukte midtbanespilleren Markus Henriksen som spiss, enda han aldri hadde spilt der før, Norge tapte fortjent 0–1.

Stuntet henger fortsatt ved Høgmo, fem år senere.

Og akkurat fem år senere er vi der igjen, nå er det Lars Lagerbäck som skal prøve seg på «den viktigste landskampen» for Norge. Og vinner Norge mot Serbia torsdag kveld, kommer nok en «viktigste kampen», play-off-finalen mot vinneren av Skottland og Israel – i november.

Lagerbäck er, i motsetning til flere av sine forgjengere, vant med slike kamper. Onsdag tuslet han, bredbent, rundt på Ullevaal stadion og satte ut kjegler – som om han skulle lede en trening med kompisene hjemme i Katrineholm. Han virker avslappet, som om han har full kontroll.

Men så har da også Lars Lagerbäck det beste norske landslaget, på papiret, i hvert fall siden Åge Hareide disponerte John Arne Riise, Brede Hangeland, Morten Gamst Pedersen og John Carew på midten av 2000-tallet.

Lagerbäck vet at hvis Norge forsvarer seg godt mot Serbia, så vil trioen Martin Ødegaard, Alexander Sørloth og Erling Braut Haaland skape og komme til sjanser. Og da kan det fort bli scoringer – og seier.

Og da blir det nok en «viktigste kampen» – i november.

Hvis ikke kommer det flere avgjørende kamper.

Som jeg startet med Nils Arne Eggen, kan han også få siste ord før Serbia kommer:

«Ingen ting blir så fort historie som en fotballkamp – fordi det alltid kommer en ny.»

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Publisert: 08.10.20 kl. 04:42