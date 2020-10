Kommentar

Den spinnville sesongen

Av Leif Welhaven

Ole Gunnar Solskjær og Jürgen Klopps klubber, stormaktene Manchester United og Liverpool, slapp inn totalt 13 mål på en av de mest oppsiktsvekkende Premier League-kveldene noensinne. Foto: Reuters/AFP

(Manchester United-Tottenham 1–6/Aston Villa-Liverpool 7–2) «Alt vi vet er at vi intet vet», sa filosofen Sokrates. Akkurat slik er det visst med Premier League-sesongen 2020/2021. Stort mer spinnvilt blir det ikke.

Det er sikkert mulig å finne noe negativt med en seriestart blottet for forutsigbarhet, der det ene sjokkresultatet avløser det andre. Men i en tid der avstanden mellom en håndfull topplag og resten ofte har vært spenningsdrepende, er det rent underholdningsmessig fantastisk å bivåne hva som skjer på banen, i året som er så annerledes utenfor.

For jammen meg skal visst 2020 ty til ekstremiteter også på Premier League-arenaene.

Hvis det er én ting vi er blitt vant til de siste månedene, så er det et Liverpool som gjør akkurat som de ønsker. Men hva skjedde egentlig i Birmingham denne sene lørdagskvelden? SYV BAKLENGS!?

Plutselig hadde altså Aston Villa, som reddet seg med et nødskrik sist sesong, scoret fire mål på en omgang! Ollie Watkins spilte nylig for Brentford på nivå to, men da han først fikk hull på det øverste nivået, var det rystelser på 1-2-3. Den troen og energien fra Aston Villa er det bare å bli glad av, uansett hvem man holder med.

Kort tid etter at PL-livet så ut til å være over, har John Carews eks-klubb tatt full pott på de tre første kampene de har spilt i en ny sesong. Og de har altså akkurat utklasset verdens beste fotballag.

Rekk opp hånden den som hadde spådd noe slikt! Men det kan jo ingen av oss, for vi er altfor opptatt med å klype oss i armen.

Eller hva med Manchester United? Etter Bruno Fernandes’ ankomst i januar, trodde mange at prosjekt Solskjær var på stell i retning av noe stabilt. Også de har spilt tre matcher, mens mange andre har spilt fire. Men på disse har altså en presumptiv storklubb sluppet intet mindre enn 11 (!) mål.

Først ble Solskjærs menn rundkjørt på hjemmebane av Crystal Palace, en klubb som tapte åtte av de 10 siste sist sesong. Deretter var det bare flaks og marginer som reddet Manchester United mot Brighton, heller ikke det en stormakt på dette nivået. Men fem i stengene fra motstanderen og en VAR-avgjørelse etter at kampen var avblåst, ble fasiten da sesongens så langt eneste poeng ble sikret for Solskjær. Men den virkelige ekstremiteten kom denne lørdagen, da Tottenham scoret svimlende seks på Old Trafford, etter en oppvisning i defensivt havari fra hjemmelaget og en Kane/Son-synergi som lover uvanlig godt fremover.

Uansett hvilke forklaringer United-fansen måtte finne frem, bikker forsvarsspillet til klubben mellom det komiske og det tragiske så langt i sesongen.

Hva så med Manchester City? Med så mange sjeikemilliarder burde jo Pep Guardiola kunne skape stabiliteten selv? Ikke akkurat. Fem baklengs på hjemmebane mot Leicester var ikke i nærheten av hva noen hadde ventet, ei heller at bare fire av ni poeng var kapret etter tre spilte kamper. Hva skjedde med at de største og rikeste automatisk er best?

Chelsea, da? De har jo investert milliarder etter at kjøpenekten var over, og kjørte over Crystal Palace i helgen. Men tre baklengs mot West Bromwich vitner om at den store stabiliteten har vi ikke ennå der heller.

Men Leicester hadde jo vunnet tre på rappen, og med West Ham hjemme burde vel muligheten være der for å fortsette rekken? Men hva skjedde? 0-3. Og med to storseiere på rad var plutselig ikke østkantklubben i hovedstaden så ille likevel?

Når serien får satt seg litt mer, får vi nok et tydeligere klasseskille igjen. Men inntil videre er det bare å nyte hvor morsomt det er å se på, om enn uten tilskuere, at fotball slett ikke er så lett å spå som det man gjerne innbille seg. Og for Fantasy-spillere verden rundt, er det i alle fall ikke mangel på samtaleemner fremover.

Det er bare å spenne seg fast for de neste overraskelsene i den spinnville sesongen.

